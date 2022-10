Rio Grande do Sul Forças de segurança do Rio Grande do Sul recebem 123 novas viaturas

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

São 29 viaturas SUV semiblindadas para a Polícia Civil e 80 para a Brigada Militar, além de 10 ambulâncias de resgate e quatro caminhões autobomba-tanque para o Corpo de Bombeiros Militar. (Foto: Grégori Bertó/Palácio Piratini)

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), entregou, nesta sexta-feira (21), 123 novas viaturas para as forças de segurança. São 29 veículos SUV semiblindados para a Polícia Civil e 80 para a Brigada Militar, além de 10 ambulâncias de resgate e quatro caminhões autobomba-tanque para o Corpo de Bombeiros Militar, contemplando 107 municípios.

O investimento foi de R$ 32.615.750, sendo R$ 28.151.700 em recursos do Tesouro do Estado e R$ 4.464.050 do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg). O ato de entrega ocorreu na avenida Padre Cacique, em Porto Alegre.

“Essa é mais uma entrega dentro de uma política administrativa que estabelecemos para que todos os 497 municípios recebam viaturas zero-quilômetro da Brigada Militar. Nas próximas semanas, será feita uma nova entrega e, até o final do ano, todos os municípios gaúchos terão recebido pelo menos uma viatura nova, semiblindada, para dar proteção para os operadores de segurança que protegem a sociedade”, disse o governador Ranolfo Vieira Júnior.

Primeira viatura

Dentre os veículos da Brigada Militar, 63 estão sendo encaminhados para municípios que ainda não haviam recebido uma viatura da polícia ostensiva. Nas próximas entregas serão contemplados outros 98 municípios, totalizando pelo menos uma nova viatura da BM para todos os 497 municípios gaúchos.

“Essas viaturas contribuem para ação policial, dando mais segurança aos operadores de segurança pública para que entreguem um serviço ainda melhor para a comunidade”, afirmou o secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Vanius Cesar Santarosa.

Veja a distribuição por órgão e municípios:

Polícia Civil

— Porto Alegre (2)

— Três Cachoeiras, São Martinho, Espumoso, Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Carazinho, São Jerônimo, Soledade, Roque Gonzales, Bagé, Montenegro, Pelotas, Alvorada, Chuí, Igrejinha, Parobé, Capela de Santana, Brochier, Vale Real, Campo Bom, Frederico Westphalen, Júlio de Castilhos, Vera Cruz, Jaquirana, Vale do Sol, Balneário Pinhal, Xangri-lá (1 cada)

Brigada Militar

— Charqueadas (4)

— Sapucaia Do Sul (3)

— Carazinho (2)

— Alegria, Araricá, Aratiba, Arroio Grande, Arvorezinha, Augusto Pestana, Barra do Ribeiro, Benjamin Constant do Sul, Bom Retiro Do Sul, Caiçara, Cambará do Sul, Campinas Do Sul, Campos Borges, Candelária, Candiota, Canguçú, Carlos Barbosa, Casca, Cerro Grande do Sul, Chapada, Charrua, Colinas, Cruzeiro Do Sul, David Canabarro, Doutor Ricardo, Eldorado Do Sul, Erechim, Farroupilha, Fontoura Xavier, Garruchos, Harmonia, Ibirapuitã, Independência, Jaguarão, Jaquirana, Jóia, Júlio De Castilhos, Lajeado, Marau, Montauri, Muçum, Nova Esperança Do Sul, Nova Hartz, Nova Prata, Nova Santa Rita, Pantano Grande, Pedro Osório, Pontão, Porto Lucena, Quaraí, Rondinha, Salvador Do Sul, Sananduva, Santa Tereza, Santo Cristo, São Francisco De Assis,São João Da Urtiga, São Jorge, São José Dos Ausentes, São Leopoldo, São Martinho, São Vendelino, Sentinela Do Sul, Teutônia, Travesseiro, Três Coroas, Tupanciretã, União Da Serra, Vila Nova Do Sul, Vitória Das Missões e Xangri-Lá (1 cada)

Corpo de Bombeiros Militar

Ambulância Resgate

— Montenegro, Taquari, Caçapava do Sul, Santa Maria, São Sepé, Vacaria, Capão da Canoa, Terra de Areia, Torres e Tapera (1 cada)

ABT

— Palmeira das Missões, Getúlio Vargas, Canela e Vera Cruz (1 cada).

