Porto Alegre Porto Alegre reativa linhas de ônibus e amplia oferta em 295 viagens

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Mudanças incluem p desmembramento de linhas que atendem os bairros Rubem Berta, Manoel Elias, Morro Santana e Jardim Ypu Foto: Alex Rocha/PMPA Mudanças incluem o desmembramento de linhas que atendem os bairros Rubem Berta, Manoel Elias, Morro Santana e Jardim Ypu. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre ampliará, a partir deste sábado (22) a oferta do transporte coletivo em 25 linhas em dias úteis, sábados e domingos. A nova etapa do Programa Mais Transporte prevê o incremento de 295 viagens, o desmembramento de linhas que atendem os bairros Rubem Berta, Manoel Elias, Morro Santana e Jardim Ypu e a reativação das linhas Grutinha Amapá e Santa Teresa aos domingos.

A ampliação também inclui o horário noturno, o que atende a um pedido do Sindicato da Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre (Sindha).

“São aproximadamente 3 mil viagens implementadas desde o começo do Mais Transporte. Nesta fase, estamos atendendo um setor importante para a economia da cidade e demandas das comunidades. Todo nosso esforço é para melhorar o atendimento do passageiro dos ônibus”, destaca o secretário de Mobilidade, Adão de Castro Júnior.

Site da EPTC

As mudanças estarão disponíveis no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

Linhas sem cobrador

Foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) de quinta-feira (20) resolução que autoriza a operação da linha 4906 Morro Santana – Jardim Ypu sem cobrador. Em relação ao percentual de profissionais, a retirada totaliza 21% do quadro, com a previsão de chegar a 25% até o fim deste ano.

A medida segue o critério de escolher as linhas que transportam menos passageiros por viagem. Os usuários do transporte público podem emitir seu cartão TRI sem custo, o que proporciona agilidade no embarque.

Ampliação de oferta aos sábados ao longo do dia e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 23h:

165 Cohab

184 Juca Batista

244 Santa Teresa

2441 Santa Teresa/ Via Mariano de Matos

2631 Orfanotrófio/ Jardim Medianeira

2632 Orfanotrófio/ Azenha

210 Restinga Nova

Ampliação do atendimento noturno até as 23h aos sábados:

2533 Renascença/ Alpes

2543 Canudos/ 1º de Maio/ Glória

397 Bonsucesso

4951 Manoel Elias/ Morro Santana

Ampliação de oferta aos domingos ao longo do dia:

2631 Orfanotrófio/ Jardim Medianeira

2632 Orfanotrófio/ Azenha

283 Ipanema/ Cavalhada

289 Rincão/ Via Oscar Pereira

Ampliação do atendimento noturno até as 23h aos domingos:

165 Cohab

184 Juca Batista

189 Padre Reus/ Liberal

2533 Renascença/ Alpes

Reativação de linhas aos domingos:

244 Santa Teresa

2441 Santa Teresa/ Via Mariano de Matos

2701 Grutinha/ Via Amapá

Desmembramento de linhas com ampliação de oferta nos horários de pico (das 6h às 9h e/ou das 16h às 19h) e entrepico (das 9h às 16h) em dias úteis

4906 Morro Santana/ Jardim Ypu

494 Rubem Berta/ Protásio

4944 Rubem Berta/ Jardim Ypu

495 Manoel Elias/ Protásio

4951 Manoel Elias/ Morro Santana

4952 Manoel Elias/ Protásio Via Teresilda Steffen

– O atendimento unificado ao Rubem Berta e Jardim Ypu será somente nos horários noturnos, através da linha 4944.

– O atendimento unificado ao Manoel Elias e Morro Santana será somente nos horários noturnos, através da linha 4906.

– A linha R41 Rápida – Protásio terá sua tabela horária ajustada para sincronizar o atendimento com a circulação da linha 494.

Linhas com ampliação de oferta no entrepico (das 9h às 16h) em dias úteis:

439 São Manoel

704 Humaitá

7041 Humaitá/ A.J. Renner/ Dona Teodora

Linhas com ampliação de oferta noturna (após as 23h) em dias úteis:

6333 Costa e Silva

704 Humaitá

7041 Humaitá/ A.J. Renner/ Dona Teodora

Linha com novos horários no início da manhã em dias úteis:

7151 Sarandi/ Sertório

Linhas com adequação de tabela horária em dias úteis:

627 Agostinho

6276 Agostinho/ Fiergs até Fernando Ferrari

Obs.: As viagens das 19h05 e 19h40 sentido bairro ao centro realizadas pela linha 627 passam a ser realizadas pela linha 6276.

