Tecnologia Apple TV ganha versão para o sistema operacional do Google, o Android

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

A grande meta da empresa é alcançar mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo, expandindo os conteúdos do Apple TV+. (Foto: Divulgação)

A Apple anunciou nesta semana que seu aplicativo Apple TV estará disponível para ser baixado na Google Play para dispositivos móveis com o sistema operacional Android, o que inclui celulares e tablets. Essa novidade permitirá que os usuários do Android, um dos sistemas operacionais mais utilizados no mundo, possam acessar conteúdos exclusivos do Apple TV+, como séries aclamadas como “Ted Lasso”, “The Morning Show” e “Severance”, além de eventos esportivos, algo que antes estava restrito aos usuários do sistema iOS da Apple.

A grande meta da empresa é alcançar mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo, expandindo os conteúdos do Apple TV+, atualmente limitados aos dispositivos Apple, para um público muito maior. Como parte dessa estratégia de expansão, a Apple oferecerá um período grátis de sete dias para os usuários de dispositivos de marcas rivais, como Samsung, Motorola, Xiaomi, entre outras. Isso proporcionará a essas pessoas uma amostra do serviço, incentivando-as a assinar a plataforma.

A versão do Apple TV para Android estará disponível globalmente, o que inclui o Brasil, até o final deste mês de fevereiro. A Apple destaca que o aplicativo foi desenvolvido do zero para o Android, garantindo que os usuários de dispositivos Android possam usufruir da mesma experiência de alta qualidade que os usuários do iOS já possuem. Isso inclui a possibilidade de assinar o Apple TV+ e acessar conteúdos esportivos diretamente por meio de suas contas do Google Play, seja em dispositivos móveis Android ou em aparelhos de Google TV.

Entre as funcionalidades disponíveis, o Apple TV para Android oferecerá recursos que já fazem sucesso na versão para iOS. Um deles é o “Continuar Assistindo”, que permite retomar o conteúdo exatamente de onde parou, em qualquer dispositivo, o que é extremamente útil para quem alterna entre vários aparelhos. Além disso, haverá a “Lista de Assistir”, uma ferramenta que ajuda a organizar os títulos desejados, facilitando a navegação no catálogo. O streaming será compatível com conexões Wi-Fi e móveis, e os usuários também poderão fazer o download de conteúdo para assistir offline.

Além de filmes e séries, a Apple tem investido significativamente em eventos esportivos em sua plataforma, com destaque para a Major League Soccer, campeonato de futebol com 30 clubes dos Estados Unidos, e o Friday Night Baseball, uma rodada dupla semanal da Major League Baseball. Com essas apostas, a Apple pretende ampliar seu portfólio e atrair mais assinantes para seu serviço de streaming.

