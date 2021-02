Rio Grande do Sul Apreendidos mais de R$ 125 mil sem comprovação de origem em Santana do Livramento

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

O dinheiro estava sendo transportado escondido numa van. Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de 125 mil reais sem comprovação de origem no domingo (31), na BR 158, em Santana do Livramento.

Os policiais rodoviários federais abordaram uma van com placas de Florianópolis que deixava a cidade pela BR 158. Ao vistoriar o interior do veículo, a equipe policial encontrou mais de R$ 125 mil ocultos sob os bancos e em compartimentos no teto.

O condutor da van, um homem de 39 anos, nascido em Dom Pedrito e residente na capital catarinense, não conseguiu comprovar a origem lícita da quantia. O dinheiro foi apreendido e encaminhado ao órgão aduaneiro para a apuração de sua procedência.

Cocaína em Rosário do Sul

A Polícia Rodoviária Federal também prendeu domingo um uruguaio transportando dois quilos de cocaína, na BR 290, em Rosário do Sul.

Os policiais rodoviários federais abordaram um ônibus que transitava pela BR 290 fazendo a linha Porto Alegre x Uruguaiana. Ao vistoriar o interior do coletivo, os policiais encontraram cerca de dois quilos de cocaína na bagagem de mão de um passageiro.

O homem, um uruguaio de 46 anos, disse aos policiais que pegou a droga na capital gaúcha e levaria até Uruguaiana. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local. A droga, suficiente para fabricar seis mil porções para consumo, foi apreendida, gerando um prejuízo aproximado de 100 mil reais para os criminosos.

