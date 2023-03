Polícia Apreensão de drogas, armas e a prisão de 27 pessoas são resultados da ofensiva dos órgãos de segurança em Porto Alegre e Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Operação teve efetivo de mais de 300 policiais militares e civis. (Foto: Soldado Vieira/PM5)

Vinte e sete pessoas foram presas na ofensiva dos órgãos de segurança contra o crime organizado e o tráfico de drogas em Porto Alegre e arredores. A operação conjunta da Brigada Militar e Polícia Civil desencadeada na quarta-feira (8) também resultou na apreensão de drogas e de armas de fogo. O objetivo foi intensificar ações em áreas estratégicas, coibir conflitos entre organizações criminosas e combater os crimes violentos letais intencionais (CVLI) e o tráfico de drogas.

A ação foi realizada em Porto Alegre, municípios da Região Metropolitana e do Vale do Rio dos Sinos teve início às 16h de quarta e se estendeu até a madrugada desta quinta (9).

Os policiais começaram a operação com preleções realizadas em diversos pontos de Porto Alegre e municípios selecionados. Foram realizadas barreiras policiais, abordagens, ações de visibilidade e cumprimento de mandados de busca e apreensão. Participaram da operação 27 policiais civis e 284 policiais militares das Forças Táticas, das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) dos batalhões locais, equipes do Comando de Polícia de Choque (CPChq), Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Batalhão de Aviação (BAvBM).

Em Porto Alegre, na Zona Norte, um homem e uma mulher que eram responsáveis pelo abastecimento de drogas na Vila Páscoa, no bairro Santa Rosa de Lima, foram presos. Com eles, foram encontrados 360 eppendorfs de cocaína, oito porções de cocaína, um celular e R$ 2634,85.

Na Zona Sul da capital gaúcha aconteceram prisões por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. No bairro Cristal, dois homens e uma mulher foram presos. Com eles, pistola, revólver, munições e diversas porções de maconha e pinos de cocaína. No bairro Camaquã, quatro pessoas foram presas, com apreensões de um revólver calibre 38, seis munições, 841 gramas de maconha, 74 gramas de crack, 26 gramas de cocaína, entre outros materiais.

Em Gravataí, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, resultando em duas prisões e apreensão de aproximadamente 112 gramas de maconha, 108 gramas de crack, um revólver calibre 38 com 15 munições, um revólver calibre 32 com 5 munições, câmeras de monitoramento e balanças de precisão.

Em Canoas, uma mulher foi presa. Durante a ação, aconteceram as apreensões de uma pistola sem numeração, três carregadores, 60 Porções de Maconha, 106 munições de calibre 9mm, uma munição de calibre 38, dois rádio comunicadores e uma balança de precisão.

Já em Sapiranga, com apoio da Polícia Civil, houve a apreensão de máquinas de jogos de azar. Foram apreendidos seis ceduleiras, oito placas mãe, oito placas de vídeo e mais de R$ 5 mil. Três pessoas foram presas. Ainda na área de Vale do Rio dos Sinos, houve apreensão de 148 porções de maconha e prisão de uma pessoa.

