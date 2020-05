Economia Apreensões de mercadorias pela Receita Federal atingem quase R$ 1 bilhão da janeiro a abril

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







No Rio Grande do Sul, de janeiro a março deste ano, o volume de apreensões foi de R$ 64.808.384,87. Foto: Marcos Santos/USP Imagens No Rio Grande do Sul, de janeiro a março deste ano, o volume de apreensões foi de R$ 64.808.384,87. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A Receita Federal apreendeu no primeiro quadrimestre deste ano um total de R$ 987.827.082,66 em mercadorias contrabandeadas. O valor é 4,7% maior que o alcançado no mesmo período do ano passado quando as apreensões atingiram R$ 943.490.643,12.

Os principais itens apreendidos são os cigarros (R$303.944.266,05), artigos de vestuário (R$ 99.023.079,18) e eletroeletrônicos (R$ 97.606.954,73).

Já entre as localidades que concentraram o maior percentual do total de apreensões destacam-se Foz do Iguaçu (12,75%), Santos (9,38%) e Itajaí (8,27%).

No Rio Grande do Sul, de janeiro a março deste ano, o volume de apreensões foi de R$ 64.808.384,87. Os principais itens apreendidos no Estado foram cigarros e similares (R$ 19.364.625,38), bebidas alcoólicas (R$ 6.847.935,62), óculos de sol (R$ 6.550.046,04) e eletroeletrônicos (R$ 5.028.383,40).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia