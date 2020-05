Rio Grande do Sul A primeira atualização do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul será divulgada neste sábado

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Eduardo Leite fez nesta sexta mais uma transmissão ao vivo para atualizar a população a respeito do enfrentamento ao coronavírus no Estado. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Após uma semana em vigor, o modelo de distanciamento controlado passará, neste sábado (16), pela primeira atualização. Com base nos dados dos últimos sete dias sobre os casos de Covid-19 e capacidade de atendimento hospitalar, cada uma das 20 regiões do Rio Grande do Sul terá determinado o seu grau de risco, traduzido nas cores amarela, laranja, vermelha ou preta – quanto mais escura a cor, mais alto o nível de restrição.

“Os primeiros dias serviram para que a população conhecesse mais o modelo e também para ouvíssemos as ponderações da sociedade.”, afirmou o governador Eduardo Leite durante a transmissão diária de atualização sobre o enfrentamento ao coronavírus no Rio Grande do Sul desta sexta-feira (15).

A atualização das bandeiras – que podem ou não ser modificadas, dependendo das informações mais recentes – ocorrerá até as 17h no site do Distanciamento Controlado. No entanto, as novas cores só serão válidas a partir de segunda-feira (18).

A explicação, principalmente dos locais que passarem por mudança, será publicada em notícia no site do governo. A finalidade também é cumprir com o compromisso, segundo o governador, de transparência e para que a população entenda e posso seguir os protocolos, o que é fundamental para que o modelo seja efetivo.

Além disso, Leite destacou a importante participação de prefeitos, entidades setoriais e a população em geral – que pode enviar críticas, elogios, dúvidas e sugestões no próprio site do Distanciamento Controlado, clicando na parte inferior em “Fale conosco” – para aperfeiçoar constantemente esse modelo inédito e inovador.

“Conversar sobre aprimoramento nada tem a ver com fragilizar o modelo, pelo contrário, é robustecê-lo para que possamos, o máximo possível, refletir as condições de saúde de cada uma das regiões e enfrentarmos a pandemia, sempre priorizando a vida”, afirmou o governador.

Notificações de casos

A Secretaria da Saúde (SES) publicou, em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, a Portaria SES 318/2020, que define as normas de notificação, monitoramento e encerramento dos casos suspeitos e confirmados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), especialmente da Covid-19. A finalidade é diminuir a diferença entre os casos confirmados da doença pelos municípios e pelo Estado.

A portaria torna os serviços de saúde da rede pública e privada do Rio Grande do Sul obrigados a notificar imediatamente ao Estado todos os casos de síndrome gripal, hospitalizações e óbitos por SRAG e os resultados de todos os testes rápidos de qualquer procedência.

De acordo com o governador Eduardo Leite, em transmissão ao vivo nesta sexta, a discrepância entre os números divulgados pelo Estado e pelos municípios se deve à falta de conclusão no processamento dos dados na hora de incluir as informações no sistema.

Para diminuir a subnotificação de Covid-19, foi realizada uma força-tarefa pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) para entrar em contato com os municípios que têm casos confirmados e concluir corretamente a inserção dos dados.

