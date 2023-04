Tecnologia Aprenda a ativar a tecnologia 5G SA no iPhone

Mesmo sendo compatível com diversos dispositivos, a Apple restringiu o acesso da tecnologia.

Ano após ano, os dispositivos e recursos ficam cada vez mais avançados. A internet móvel, por exemplo, está em constante evolução para melhorar a experiência dos internautas. Inclusive, ela está em processo de migração do 4G para uma nova tecnologia, o 5G. Por estar em fase inicial, esse novo serviço muitas vezes nem é utilizado.

Isso acontece principalmente com usuários de iPhone, onde apenas uma ativação simples nas configurações do próprio dispositivo é necessária, mas nem todos sabem. Por isso, descubra já como ativar o 5G SA no iPhone.

Se a tecnologia 4G para internet móvel já era considerada rápida, chegando a processar 100 Mbps (megabits por segundo) com tempo de resposta (latência) variando de 60 ms até 98 ms (quanto menor, melhor), o 5G SA vai muito além.

A nova tecnologia é capaz de alcançar incríveis 10 Gbps (gigabits por segundo) operando numa latência entre 10 e 1 ms, podendo chegar até menos. Com isso, o processamento dos dados é bem mais rápido e os usuários sofrem menos com interferências e atrasos em conexões.

Disponível para iPhones

Após disponibilizar a versão mais recente do iOS, a Apple liberou o acesso ao 5G SA no Brasil. No entanto, mesmo com algumas linhas anteriores possuindo compatibilidade com a tecnologia, a empresa restringiu seu uso apenas para iPhones da linha 14.

Passo a passo para ativar o 5G SA – Agora que você já está por dentro dos benefícios e algumas características do 5G SA, chegou a hora de ver se o recurso está disponível e ativado no seu telefone. Para isso, basta seguir os seguintes passos:

– Abra as configurações;

– Vá até “Celular”;

– Clique em “Opções de Dados Celulares”;

– Em seguida, selecione “Voz e Dados”;

– Ative a opção “5G Standalone”.

Meu iPhone não apresenta a opção “5G Standalone”, e agora? Se você tem um iPhone da linha 14 e atualizou para o iOS 16.4 e mesmo assim a opção não aparece, então o ideal é entrar em contato com a operadora ou até mesmo trocar o chip.

Buscador com IA

O Perplexity Ask recebeu um aplicativo exclusivo para iOS que promete oferecer a mesma experiência do ChatGPT para usuários do iPhone. A ferramenta já tinha uma versão web muito similar ao concorrente, mas não havia um app dedicado.

A pegada do Perplexity é mais voltada para um buscador do que um chatbot, embora também seja capaz de gerar conversas. O foco é entregar respostas corretas e completas, em vez de mostrar uma listagem de sites como o Google e o Bing.

O funcionamento do aplicativo é igual ao navegador: você digita o que precisa, o mecanismo se conecta ao Bing, localiza o conteúdo correto e escreve uma resposta humanizada. É possível ver as fontes de informação com os devidos links consultados, caso fique alguma dúvida.

O serviço usa a tecnologia GPT-3.5, a mesma do ChatGPT original, e faz sempre uma varredura nas informações mais recentes. Segundo os desenvolvedores, esse último diferencial faz com que a plataforma apresente resultados mais precisos que os rivais.

