Apresentações folclóricas movimentam tarde de domingo no palco Cultural da Fenasoja 2022

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Grupos de diversas etnias encantaram o público Foto: Fenasoja Foto: Fenasoja

Para quem gosta de folclore, a Fenasoja ofereceu um verdadeiro espetáculo no palco Cultural, ao longo da tarde deste domingo, 1º de maio.

Grupos de diversas etnias e culturas se apresentaram ao longo da tarde. Através da dança, os grupos apresentaram diferentes culturas. Durante a tarde, o público acompanhou as apresentações do Grupo Folclórico Polonês de Áurea, do Centro Cultural Regional Italiano de Ijuí, do Grupo Folclórico Centro Cultural Português de Ijuí e encerrando a tarde, o CTG Rancho da Amizade.

