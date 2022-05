Agro Aberta oficialmente a semeadura da canola no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











O plantio simbólico foi conduzido pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que esteve acompanhado de diversas autoridades Foto: Fenasoja Foto: Fenasoja

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ato realizado neste sábado (30), em Santa Rosa, no noroeste gaúcho, marcou oficialmente o início da semeadura da canola no Brasil. O plantio simbólico foi conduzido pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que esteve acompanhado de diversas autoridades federais, estaduais e municipais, assim como pelo presidente da Fenasoja 2022, Elias Dallalba, integrantes da comissão organizadora e da Associação Brasileira dos Produtores de Canola (Abrascanola). O ato realizado junto à área da Exporural esteve integrado à programação da feira, que ocorre no Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlsson e segue até o dia 08.

A iniciativa foi da Associação Brasileira dos Produtores de Canola (Abrascanola) e contou com a parceria da Celena Alimentos S/A, De Sangosse, Stara e Agrofer, Advanta, Nuseed, Ferticel, Zimermax e Sicredi.

O presidente da Abrascanola Vantuir Scarantti destaca que a cultura está sendo fomentada há 40 anos no país. “A realização do ato de abertura em Santa Rosa é um fato histórico e marcante para dar um passo a mais para a canola no Brasil. A nível de mundo a canola é a terceira maior oleaginosa e se olharmos para nosso país temos muito ainda a avançar e se tem o potencial de contribuir para alimentar diferentes pontos do mundo”, enfatiza Scaranti.

Segundo a Abrascanola, a canola gaúcha representa em torno de 95% do que é produzido no Brasil. Neste ano a expectativa é de que a área amplie aproximadamente em 45%, chegando a 80 mil hectares no Estado do Rio Grande do Sul, com acesso a mercados internos e externos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro