Agro Cooperativas da região de Santa Rosa se unem em comissão inédita na Fenasoja 2022

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

A união de esforços entre Cotrirosa, Coopermil, Cooperluz, Cooperconcórdia, Sicredi,Cresol, Sescoop RS e CCGL permite que se fortaleça o espírito cooperativista e a intercooperação Foto: Fenasoja Foto: Fenasoja

Em uma mobilização inédita, a Comissão de Cooperativismo congregou cooperativas com importante atuação na região de Santa Rosa para oferecer diferenciais a quem visita a Fenasoja 2022, que segue até o próximo dia 08, no Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson de Santa Rosa. A união de esforços entre Cotrirosa, Coopermil, Cooperluz, Cooperconcórdia, Sicredi,Cresol, Sescoop RS e CCGL permite que se fortaleça o espírito cooperativista e a intercooperação, representadas em diversas ações que podem ser visualizadas junto ao Pavilhão da Pecuária e no espaço onde tradicionalmente ficava a Casa do Leite.

Com o objetivo de dar visibilidade à força e ao perfil agropecuário da nossa região, no Pavilhão da Pecuária, a equipe técnica da Cotrirosa e da Coopermil viabilizou junto a seus associados a vinda de 87 animais, sendo 57 novilhas e 30 gados de corte.

As cooperativas integrantes da Comissão, coordenada pelo presidente Marcos Servat, mobilizaram-se também em uma ampla programação a ser realizada junto ao espaço onde em outras edições ficava a Casa do Leite, agora Espaço do Cooperativismo. Neste sábado (30), às 15h30, ocorreu coquetel cooperativista; no domingo (1º), às 9h, será a vez da robótica educacional e às 14h robótica cooperativista; na segunda-feira (02), às 14h, acontece palestra sobre disrupção e inovação; na terça-feira (03) e na quarta-feira (04), às 14h, palestra sobre a continuidade na propriedade rural; na quinta-feira (05), às 14h, encontro de RH?s de cooperativas do Rio Grande do Sul, e às 18h, ato de fundação da Cooperall; na sexta-feira (06/05), às 18h30, formatura dos assessorados no Agromove; e no sábado (07), às 14h Dia da Criança Cooperação.

Nas manhãs dos dias 02 a 05, às 9h, haverá programação especial para crianças através da inserção no Projeto Ponta do Lápis e da Mesadinha e sua Turma.

A data de 6 de maio será marcada pela programação especial do Dia C, quando ocorre a entrega de 500 mudas de árvores aos expositores da feira, a partir das 10h.

