Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2021

Sebastião Melo, Janaína Audino, Mauro Sparta e Renato Ramalho apresentaram plano. Foto: Mateus Raugust/PMPA Sebastião Melo, Janaína Audino, Mauro Sparta e Renato Ramalho apresentaram plano. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

O prefeito Sebastião Melo apresentou, nesta terça-feira (9), o plano estratégico para retomada das atividades escolares na rede municipal, marcada para o próximo dia 22. Além de um sistema de revezamento durante a semana para as aulas presenciais, os pais ainda poderão optar em enviar os filhos ao colégio ou mantê-los em atividades remotas. As aulas estão suspensas desde março do ano passado em função da pandemia do coronavírus.

Em reunião virtual com os diretores das escolas, Melo detalhou, ao lado da secretária municipal de Educação, Janaina Audino, e dos titulares da Saúde, Mauro Sparta, e Extraordinário de Enfrentamento à Covid, Renato Ramalho, os protocolos estabelecidos para o retorno das aulas. “Este calendário foi construído de forma muito coletiva, e temos ainda dez dias para aperfeiçoá-lo. O certo é que as escolas serão reabertas com segurança, porque lugar de criança é na escola e na família. A nossa reabertura vai ocorrer de forma segura e responsável, dando maior tranquilidade às famílias”, disse o prefeito.

A ideia é que todos os alunos tenham acesso às aulas presenciais, em condições de distanciamento pessoal previstas nos decretos estadual e municipal. Para tanto, foi realizado um estudo levando em consideração três eixos: protocolo sanitário Covid 19, organização dos espaços físicos das escolas e cenários de atendimento. A partir dele, foi criada uma fórmula, aplicável a todas as escolas municipais, que indica qual o percentual de atendimento é possível em cada uma delas. Em no máximo cinco dias, deve estar garantido o acesso de 100% dos alunos.

Revezamento

A média de ocupação de toda a rede será de 42% aproximadamente. Em alguns casos, o percentual pode chegar a até 65%. O conceito a ser trabalhado é o do revezamento alternado, em que turmas reduzidas de alunos comparecerão às escolas em dias diferentes, mas recebendo conteúdo idêntico.

Os pais, familiares ou responsáveis que não desejarem liberar os filhos ou dependentes para o estudo presencial assinarão uma declaração justificando essa opção e vão receber um kit com o mesmo conteúdo que será dado em sala de aula, para que o estudo possa ser feito em casa. Para recepcionar os alunos, foi criada a hashtag #nenhumalunoparatráspoa.

“A principal preocupação que temos é com o respeito, o cuidado e o acompanhamento, que darão o apoio necessário às escolas e às famílias neste momento tão significativo para todos nós, que é a reabertura dos estabelecimentos”, afirmou Janaina Audino.

Regramento

Para evitar o contágio por coronavírus em sala de aula, a higienização vai ser redobrada e será disponibilizado álcool em gel em todos os ambientes. Assim como os estudantes, os servidores também deverão manter o distanciamento. Além dos trabalhadores, o uso de máscara será obrigatório para crianças acima de 3 anos de idade, conforme estabelece decreto estadual.

As unidades de ensino serão mapeadas para garantir o controle eficaz da pandemia. Caso algum aluno apresente sintomas, ele será afastado, conforme determina o protocolo sanitário. A fim de tornar o controle mais rígido, a prefeitura estabeleceu que as aulas sejam suspensas por dez dias se alguma turma registrar dois casos confirmados de contágio. Se um estudante testar positivo, ele será afastado e toda a turma será submetida a teste.

A estratégia apresentada nesta terça-feira foi debatida com a sociedade civil e os sindicatos dos servidores e professores, em reuniões realizadas previamente. Apesar de estarem no grupo prioritário, ainda não há, neste primeiro momento, disponibilidade de vacinas para professores. A alternativa proposta pelo Executivo foi a oferta de testagem gratuita a todos os profissionais, de maneira que se sintam seguros para retornar às salas de aula. Além disso, será feito acompanhamento diário dos eventuais casos da doença no universo escolar, seja entre professores ou alunos. O resultado ficará disponível semanalmente à população.

