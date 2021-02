Dicas de O Sul Estância das Oliveiras realiza colheita das azeitonas

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A Estância das Oliveiras foi criada pela família Goelzer, fundadores da Quinta da Estância. (Foto: Divulgação)

A Estância das Oliveiras, dos mesmos fundadores da Quinta da Estância Grande, em Viamão, está realizando a sua colheita das azeitonas nos dias 21 e 27 de fevereiro. Produtora de azeites de oliva extra virgem premiados internacionalmente, a estância realiza encontros gastronômicos com música, paisagens incríveis e vivências inesquecíveis.

A estância, localizada em Viamão, oferece visitas e pacotes turísticos que incluem experiências temáticas ligadas à olivocultura, sendo a primeira dedicada ao olivoturismo, modalidade dedicada a membros que podem se inscrever pelo site da iniciativa.

Colheita

As próximas datas da colheita das oliveiras acontecem nos dias 21 de fevereiro (domingo) e 27 (sábado), com opções que incluem caminhadas, visitação guiada ao pomar das oliveiras e agroindústria de extração de azeite extra virgem, além de degustação, recreação e brincadeiras, e final de tarde ao pôr do sol com música instrumental ao vivo.

Além disso, ilhas de hidratação com água em jarras, água aromatizada e café, são servidas à vontade durante todo o período.

Há também opções de contratação de cestas de piquenique gourmet, pacotes com almoço, escolha da árvore da família e contratação de cursos. Também é possível adquirir produtos no local.

A estância informa que segue mais de 120 protocolos de segurança aplicados aos cuidados com o coronavírus e foi o primeiro local de turismo do Brasil a receber selos Nacional e Internacional de prevenção à Covid-19.

A Estância das Oliveiras fica a 28 km de Porto Alegre, na RS-118 km 32, na Estrada Jaconi 495, Estância Grande, em Viamão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul