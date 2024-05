Geral Apresentador do SBT, Paulo Mathias chora durante cobertura no RS: “Muito difícil”

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

o conversar com uma família que está ilhada na própria casa, Mathias não conteve as lágrimas. (Foto: Reprodução)

Paulo Mathias, apresentador do Chega Mais, do SBT, se emocionou ao cobrir as enchentes no Rio Grande do Sul. Assim como colegas de outras emissoras, o jornalista deixou os estúdios para acompanhar os resgates das vítimas das chuvas no Estado. “Muito difícil isso aqui”, lamentou ele.

O momento de emoção foi exibido ao público durante o Chega Mais na manhã de segunda (13) e também durante o Tá na Hora na parte da tarde. Ao conversar com uma família que está ilhada na própria casa, Mathias não conteve as lágrimas e desabafou.

“O Brasil inteiro está junto com vocês, está dizendo: ‘Força’. Nós vamos virar essa página, fiquem com Deus. É muito difícil isso aqui, a gente pensa na nossa mãe, é muito difícil isso aqui, é muito difícil”, refletiu o profissional.

Márcia Dantas, que comanda o Tá na Hora com Marcão do Povo, também esteve no estado e acompanhou de perto o drama que os moradores estão enfrentando após perderem suas casas e outros bens. A jornalista voltou ao estúdio nesta segunda e comentou sobre sua passagem pelo Estado.

“Quando eu cheguei em casa, eu desabei. Quando a gente entra em casa, a gente vê que a gente tem um lar, que o nosso filho está lá, a gente agradece a Deus. Eu entendo o Paulo”, comentou a comunicadora.

Nas redes sociais, o apresentador do Chega Mais recebeu o carinho dos telespectadores. “Esse choro é de empatia, isso você não vê em todos canais”, comentou a internauta Viviane Correia, por meio do Instagram.

“Depois que a Márcia, a repórter do SBT, chorou. Agora todos os repórteres estão chorando. Eu admiro o SBT. São repórteres que têm sensibilidade”, escreveu Edvaldo Lucio.

“Essa é a dor de todos nós”, comentou a usuária Silvia de Assis. “Eu não serviria para ser repórter em notícias tristes. Eu ia chorar igual ele”, opinou Pâmela Souza.

