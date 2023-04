Saúde Apresentadora da Globo sofre infarto e passará por cirurgia

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Anne Marjorie, 40 anos, disse que "a dor era intensa no braço esquerdo, a respiração cada vez mais curta, dor no peito e tinha o sentimento de morte". Foto: Reprodução/Instagram Anne Marjorie, 40 anos, disse que "a dor era intensa no braço esquerdo, a respiração cada vez mais curta, dor no peito e tinha o sentimento de morte". (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Apresentadora do telejornal Bom Dia RN, Anne Marjorie, 40 anos, revelou por meio de suas redes sociais que sofreu um ataque cardíaco no dia 3 deste mês, precisou ser hospitalizada e passar por uma cirurgia de emergência. Na foto publicada no Instagram, a funcionária da Inter TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Norte, apareceu em uma cama de hospital e disse que teve medo de morrer a todo instante.

“A dor intensa no braço esquerdo, a respiração cada vez mais curta, dor no peito, sentimento de morte, lábios latejando, tontura, vista escura, ânsia de vômito e sobre tudo isso? A paz! Existia paz dentro de mim, essa paz vinha acompanhada de dever cumprido”, escreveu a jornalista.

O que é o infarto?

O infarto do miocárdio, ou ataque cardíaco, é a morte das células de uma região do músculo do coração por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. Normalmente acontece em pessoas idosas, porém, apesar de raro, é cada vez maior a presença da condição em pessoas mais jovens.

Infarto em jovens?

O infarto em jovens pode ocorrer por conta de alterações genéticas ou congênitas, mas não de forma hereditária. O risco pode aumentar em pessoas com fatores de risco para doenças do coração, como tabagismo, obesidade, e pressão alta. Doenças como diabetes e hipertensão também são alguns fatores de risco, os quais precisam ser tratados e investigados para prevenir o infarto em jovens.

Um dos aspectos mais agravantes é que, na população jovem, o infarto do miocárdico costuma ser fulminante, ou seja, mata nas primeiras horas, sem muitas possibilidades de salvamento ou tratamento complementar. Isso acontece porque as placas de gordura mais novas oferecem mais risco.

Sintomas do infarto

Os sintomas de um ataque cardíaco nos jovens são diferentes dos que acometem os pacientes com idades avançadas: Eles são mais exuberantes, que surge como uma pressão ou queimação na região do tórax, chamada de dor torácica típica. Também pode ocorrer dor no peito irradiando para os braços, mandíbula, queixo e até mesmo costas.

A sudorese fria (suor em excesso), mal estar, náuseas e vômitos também podem ser sintomas importantes do infarto.

Os médicos afirmam que um dos principais problemas do infarto é que metade deles são silenciosos, ou seja, não apresentam qualquer sinal. E a maioria das pessoas desconhece os sintomas da condição, o que faz com que a incidência entre os mais jovens aumente drasticamente.

O mais importante nos casos de infarto é o tempo decorrido do início dos sintomas até a desobstrução da artéria. Quanto maior esse intervalo, maiores são as chances de sequelas e morte.

