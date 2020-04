Celebridades Apresentadora Oprah Winfrey doa US$ 10 milhões para ajudar afetados pela pandemia da Covid-19

4 de abril de 2020

Parte do dinheiro vai para fundação apoiada por Leonardo Di Caprio. (Foto: Reprodução)

A apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, 66, anunciou na quinta-feira (02) a doação de US$ 10 milhões (cerca de R$ 52 mi) para iniciativas de combate ao coronavírus, incluindo um novo empreendimento para ajudar a conseguir alimento para americanos em situação de vulnerabilidade durante a pandemia da doença.

Oprah Winfrey, uma das mais ricas e influentes mulheres dos EUA, fez o anúncio em suas redes sociais: “Estou doando US$ 10 milhões no total para ajudar americanos durante essa pandemia em cidades por todo o país, e nas áreas em que cresci”, disse Oprah, que nasceu na pobreza no estado do Mississippi e foi criada em Milwaukee e no Tennessee.

Parte do dinheiro irá para uma nova iniciativa chamada America’s Food Fund (Fundo de Alimentos da América), lançada em conjunto com a Apple, a Ford Foundation, Laurene Powell Jobs e o ator Leonardo DiCaprio.

O empreendimento irá ajudar os mais impactados pela epidemia de coronavírus no país, incluindo as crianças que dependem de merenda escolar, famílias de baixa renda, idosos e indivíduos que enfrentam dificuldades de emprego.

“Eu ainda me lembro minha infância com a minha mãe em Milwaukee quando estávamos sem mais nenhum benefício social e às vezes precisávamos de assistência para que nossa família apenas sobrevivesse. Em momentos assim, muitas pessoas ficam muito mais vulneráveis”, disse Winfrey.

Antes do anúncio de Oprah, a organização já tinha afirmado ter arrecadado US$ 12 milhões (cerca de R$ 62,8 milhões) para ajudar famílias de baixa renda, idosos, indivíduos que perderam o emprego e crianças que dependem da merenda escolar para se alimentar.

“Diante dessa crise, organizações como a World Central Kitchen e a Feeding America nos inspiraram com seu compromisso inabalável de alimentar as pessoas mais vulneráveis ​​em necessidade”, disse DiCaprio, em seu perfil no Instagram. “Agradeço a eles por seu incansável trabalho na linha de frente, eles merecem todo o nosso apoio.”

