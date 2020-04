Celebridades Pink revela que ela e filho tiveram coronavírus, e doa R$ 5,3 milhões

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

Cantora contou que ela e Jameson, de 3 anos, foram contagiados pelo novo coronavírus Foto: Reprodução Cantora contou que ela e Jameson, de 3 anos, foram contagiados pelo novo coronavírus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A cantora norte-americana Pink, de 40 anos, revelou em seu Instagram que ela e o filho, Jameson, de 3 anos de idade, tiveram Covid-19, mas já se recuperaram da doença, causada pelo novo coronavírus.

Ela ainda contou que fez uma doação de um milhão de dólares (mais de 5,3 milhões de reais) para ajudar no tratamento da doença em meio à pandemia, que já atingiu mais de um milhão de pessoas em todo o mundo.

“Há duas semanas, meu filho de 3 anos, Jameson, e eu estávamos apresentando sintomas de Covid-19. Felizmente, nosso médico teve acesso a testes e eu testei positivo. Minha família já estava isolada em casa e continuamos assim nas últimas duas semanas, seguindo as instruções do nosso médico. Apenas alguns dias atrás, fomos testados novamente e agora testamos negativo”, começou Pink em seu post no Instagram, na noite de sexta-feira (03).

“É um fracasso absoluto nosso governo não tornar os testes mais acessíveis e abrangentes. Esta doença é grave e real. As pessoas precisam saber que a doença afeta os jovens e idosos, saudáveis ​​e doentes, ricos e pobres, e devemos tornar os testes gratuitos e mais acessíveis para proteger nossos filhos, famílias, amigos e comunidades”, completou ela.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades