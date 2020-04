Celebridades Jonathan Azevedo diz que Morro do Vidigal está apavorado com a pandemia do novo coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

"Conto os dias para a água chegar", disse o ator que mora no local Foto: Divulgação "Conto os dias para a água chegar", disse o ator que mora no local. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Jonathan Azevedo, 34, disse na quinta-feira (02) que conta os dias para a água chegar na favela do Morro do Vidigal, na zona sul do Rio, onde mora e cumpre quarentena por causa do novo coronavírus. Em entrevista por meio de uma live no Instagram, o ator também falou sobre as dificuldades que os moradores da comunidade estão enfrentando durante a crise.

“Quando eu morava na Cruzada, que é no meio do Leblon, luz e água chegavam. Lá, pelo menos os prédios são afastados uns dos outros. Aqui no Vidigal, existem famílias com 12 pessoas dentro de casa. Quando vim para cá, entendi que é privilégio ter duas caixas d’água, uma para ser usada e outra de reserva. Conto os dias para a água chegar”, afirmou

Azevedo disse que há diversos grupos de WhatsApp que ajudam a organizar as doações para os moradores do morro. Ele, que cuida de projetos sociais no lugar, afirmou que usa a ferramenta para identificar as pessoas que mais estão precisando de mantimentos.

“Estamos com muita dificuldade para lidar com a quarentena. Essas pessoas já passavam por necessidades, e foi preciso tudo isso acontecer para que elas fossem notadas. Aqui, a gente luta por uma causa sem ter tempo para debater questões políticas.”

O ator contou que está seguindo o isolamento social e se preocupa em não expor o filho, Matheus Gabriel, de cinco meses. “Ele está num período em que tudo bota na boca, os dentes estão aparecendo e está aprendendo a engatinhar. Nosso cuidado, meu e da Patrícia [mãe do bebê], está sendo redobrado.”

Apesar de dizer que todos no Vidigal estão apavorados com a pandemia, ele afirmou acreditar que a sociedade vai sair melhor e mais unida dessa crise. “Está todo mundo apavorado. Eu também estou com medo. O lado bom da crise é ter a semente da parceria. O que é meu, é do meu amiguinho também, do meu irmão. Agora é hora de colocar o coração em pauta… Estamos falando de vidas. Como posso estocar mantimento se sei que tem alguém passando necessidade?”, indaga.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades