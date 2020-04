Magazine Katy Perry e Orlando Bloom revelam sexo do bebê

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

Casal espera primeiro bebê juntos Foto: Reprodução Casal espera primeiro bebê juntos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Katy Perry, de 35 anos de idade, e Orlando Bloom, de 43, anunciaram que serão pais de uma menina. A cantora e o ator, que estão juntos desde 2016, esperam a primeira filha juntos.

A novidade foi publicada pela cantora em seu Instagram, na madrugada deste sábado (04), com o ator sorridente e com a cara cheia de glacê cor de rosa. “É uma menina!”, limitou-se a escrever Katy.

Orlando já é pai de Flynn, de 9 anos, do casamento dele com a top Miranda Kerr, com quem ficou casado de 2010 a 2013.

Nos comentários, Katy recebeu uma enxurrada de mensagens comemorando a notícia. “Você nasceu para ser mãe de uma menininha!”, comentou uma moça. “A rainha está chegando!”, escreveu um fã. “Vocês serão felizes para sempre!”, desejou uma internauta.

Katy anunciou a gravidez no início de março, com o lançamento do clipe da música “Never Worn White”. Nos últimos segundos do vídeo, ela aparece com uma espécie de vestido tomara que caia supertransparente abaixo dos seios, o que deixou o corpo da cantora à mostra.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine