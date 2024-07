A aprovação de Lula entre os eleitores com renda familiar de até 2 salários mínimos subiu de 62% para 69% em relação à última pesquisa, e a reprovação caiu de 35% para 26% – a margem de erro nesse grupo é de 4 pontos percentuais. Com o movimento, o presidente passou a ter uma aprovação 43 pontos maior do que a reprovação.

No eleitorado evangélico, Lula continua mais reprovado do que aprovado: 52% contra 42%. A diferença de 10 pontos, entretanto, é a menor desde outubro de 2023 e está em tendência de queda desde fevereiro de 2024, quando a reprovação do presidente atingiu o ápice nesse grupo, com 62%, e a reprovação, o piso (35%). A margem de erro é de 4 pontos.