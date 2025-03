Mundo Aprovação de Trump fica abaixo da desaprovação pela primeira vez na média das pesquisas, aponta levantamento

11 de março de 2025

Por outro lado, Trump tem maior apoio popular em relação às políticas de imigração e à redução do funcionalismo público. Foto: The White House

Um levantamento apontou que o índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou abaixo da desaprovação pela primeira vez desde o início de seu governo. Os dados, que reúnem médias de pesquisas, foram publicados na segunda-feira (10).

As informações foram compiladas pelo estatístico americano Nate Silver, conhecido nos Estados Unidos por suas análises de pesquisas eleitorais. O levantamento inclui mais de 200 pesquisas de diversos institutos realizadas desde 20 de janeiro.

Segundo a metodologia usada por Silver, a aprovação de Trump está em 47,9%, enquanto 48,1% dos entrevistados desaprovam o governo. Desde a posse, a média das pesquisas nunca havia registrado um índice de desaprovação superior ao de aprovação.

No início do governo, a aprovação de Trump chegou a superar a desaprovação por 11,6 pontos percentuais. No entanto, as curvas foram se aproximando nas últimas semanas.

Em 4 de março, uma pesquisa divulgada pela agência Reuters, realizada pelo instituto Ipsos, apontou que a economia e o custo de vida estão entre as principais preocupações dos cidadãos norte-americanos.

De acordo com o levantamento, 31% dos americanos aprovam a forma como Trump lida com o custo de vida no país, uma queda de três pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, feita entre 21 e 23 de fevereiro. Enquanto isso, 54% desaprovam.

O levantamento também mostrou que 51% dos entrevistados reprovam a política de comércio internacional de Trump. O presidente dos EUA anunciou uma série de tarifas sobre parceiros comerciais importantes, e economistas alertam que as medidas podem elevar a inflação no país.

Por outro lado, Trump tem maior apoio popular em relação às políticas de imigração e à redução do funcionalismo público.

