Rio Grande do Sul Aprovado financiamento de 500 milhões de dólares para pagamento de precatórios no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Atualmente, os recursos destinados pelo Estado para o pagamento de precatórios são insuficientes Foto: Divulgação Atualmente, os recursos destinados pelo Estado para o pagamento de precatórios são insuficientes. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O pedido de financiamento de 500 milhões de dólares do Rio Grande do Sul no BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), com vistas à quitação de precatórios judiciais, foi aprovado nesta semana pela Comissão de Financiamentos Externos.

A comissão, liderada pela Secretaria de Assuntos Econômicos Internacional do Ministério da Economia, é composta por diferentes órgãos da esfera federal. “Essa é uma etapa importante para concretizar a contratação pelo RS do Pró-Sustentabilidade, programa destinado a auxiliar o Estado em seu processo de ajuste fiscal, o que só foi possível pela adesão ao Regime de Recuperação Fiscal”, informou o governo do Estado.

“O projeto está sendo conduzido há mais de um ano e representa um importante avanço do Regime de Recuperação Fiscal, que prevê a possibilidade de operação de crédito com garantia da União. O governo gaúcho se antecipou a essa possibilidade e definiu o enfrentamento ao passivo de precatórios como prioridade no âmbito do RRF, tendo em vista que, conforme dispõe emenda constitucional, os precatórios devem ser quitados até 2029”, afirmou o Palácio Piratini.

Atualmente, os recursos destinados pelo Estado para o pagamento de precatórios, de 1,5% da Receita Corrente Líquida, são insuficientes para que o estoque de cerca de R$ 16 bilhões seja quitado até 2029.

De acordo com o subsecretário do Tesouro do Estado, Eduardo Lacher, faltam algumas etapas para que os recursos possam chegar ao Estado. O Pró-Sustentabilidade ainda precisa ser aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Senado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul