Nas redes sociais, o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Marcel van Hattem, disse que a Comissão de Ética do partido alegou “risco de dano grave e de difícil reparação à imagem e reputação do Novo”.

Amoêdo foi candidato à Presidência pelo Novo em 2018 e sempre criticou os governos petistas. Ao anunciar apoio a Lula no segundo turno, ele disse que seu direito de fazer oposição estaria “mais preservado” com o petista.

O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, disse que a postura de Amoêdo é “vergonhosa”. No segundo turno, o Novo não declarou apoio a nenhum dos candidatos à Presidência. A legenda publicou uma nota criticando o PT e o “lulismo”, mas liberando seus filiados e eleitores a votar no segundo turno de acordo com a “consciência” e “princípios partidários”.

Nestas eleições, o candidato do Novo ao Palácio do Planalto foi Luiz Felipe D’Avila, que obteve 559.708 votos.