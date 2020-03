Rio Grande do Sul Pedágio na Freeway e em outras rodovias do Rio Grande do Sul vão ficar mais caros a partir deste sábado

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Esta é a primeira revisão tarifária desde que a concessionária CCR ViaSul assumiu a concessão Foto: Clóvis Ferreira/Divulgação Esta é a primeira revisão tarifária desde que a concessionária CCR ViaSul assumiu a concessão. (Foto: Clóvis Ferreira/Divulgação) Foto: Clóvis Ferreira/Divulgação

À zero hora do próximo (14), entra em vigor o reajuste de 4,31% na tarifa das sete praças de pedágio administradas pela CCR ViaSul.

Desde o começo do Programa de Concessão de Rodovias Federais no Rio Grande do Sul, em de 2019, com tarifa básica nas praças da BR 290, a Freeway, esta é a primeira vez que o reajuste, previsto em contrato, será aplicado.

A revisão tarifária também será empregada nos cinco novos pedágios – na BR 101 e BR 386 – que iniciaram a operação em fevereiro deste ano, com a mesma tarifa básica.

Valores

Dessa forma, o valor passará de R$ 4,40 para R$ 4,60 nas praças de Três Cachoeiras, na BR 101, Gravataí, na BR 290, Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff, na BR 386. Já no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, na BR 290, onde a cobrança acontece somente no sentido litoral, a tarifa básica passará de R$ 8,80 para R$ 9,20.

O reajuste, correspondente à variação do IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) no período, foi autorizado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) em reunião realizada nesta ça-feira, e publicado no Diário Oficial da União nesta .

Novas tarifas nas praças de Três Cachoeiras, Gravataí, Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff.

CATEGORIA TIPOS EIXOS RODAGEM VALOR 1 Automóvel, Caminhonete e Furgão 2 Simples R$ 4,60 2 Caminhão leve, Ônibus, Caminhão-trator e Furgão 2 Dupla R$ 9,20 3 Automóvel e Caminhonete com semirreboque 3 Simples R$ 6,90 4 Caminhão, Caminhão-trator, Caminhão-trator com semirreboque e Ônibus 3 Dupla R$ 13,80 5 Automóvel e Caminhonete com reboque 4 Simples R$ 9,20 6 Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque 4 Dupla R$ 18,40 7 Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque 5 Dupla R$ 23,00 8 Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque 6 Dupla R$ 27,60 9 Motocicletas, Motonetas. Triciclos e Bicicletas-moto 2 Simples R$ 2,30

Novas tarifas na praça de Santo Antônio da Patrulha

CATEGORIA TIPOS EIXOS RODAGEM VALOR 1 Automóvel, Caminhonete e Furgão 2 Simples R$ 9,20 2 Caminhão leve, Ônibus, Caminhão-trator e Furgão 2 Dupla R$ 18,40 3 Automóvel e Caminhonete com semirreboque 3 Simples R$ 13,80 4 Caminhão, Caminhão-trator, Caminhão-trator com semirreboque e Ônibus 3 Dupla R$ 27,60 5 Automóvel e Caminhonete com reboque 4 Simples R$ 18,40 6 Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque 4 Dupla R$ 36,80 7 Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque 5 Dupla R$ 46,00 8 Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque 6 Dupla R$ 55,20 9 Motocicletas, Motonetas. Triciclos e Bicicletas-moto 2 Simples R$ 4,60

