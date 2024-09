Porto Alegre Aprovado projeto de lei que institui a Política Municipal de Combate ao Etarismo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A proposta define o etarismo como qualquer discriminação contra uma pessoa em função da sua idade Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA A proposta define o etarismo como qualquer discriminação contra uma pessoa em função da sua idade. (Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA) Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o projeto de lei que institui a Política Municipal de Combate ao Etarismo na Capital. A proposta define o etarismo como qualquer discriminação contra uma pessoa em função da sua idade, com o propósito de anular ou restringir seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais.

Os objetivos do projeto são: promover a igualdade de oportunidades entre pessoas de diferentes faixas etárias; combater a discriminação e o preconceito relacionados à idade e criar condições para a inclusão social; incentivar a interação e o diálogo entre as diferentes gerações; e fomentar a criação de políticas públicas e privadas que contemplem a diversidade etária e garantam a equidade no acesso aos recursos e às oportunidades.

Para a execução da política prevista no projeto, poderão ser realizadas pela prefeitura campanhas educativas e de conscientização sobre a importância do respeito às pessoas das diferentes faixas etárias e sobre os efeitos da prática do etarismo; a criação de mecanismos seguros para a denúncia e a apuração de casos de discriminação por etarismo; e a capacitação de profissionais das áreas de atendimento à pessoa idosa, incluindo as áreas de saúde, de assistência social, de educação e de esporte, lazer e cultura, com o objetivo de promover a igualdade e o respeito à diversidade etária.

“A discriminação por idade prejudica a todos, idosos e jovens. Mas, muitas vezes, é tão difundida e aceita – em nossas atitudes, políticas, leis e instituições – que nem mesmo reconhecemos seu efeito prejudicial sobre nossa dignidade e direitos. As políticas e leis que tratam do preconceito, atividades educacionais que aumentam a empatia e dissipam equívocos e atividades intergeracionais que reduzem o preconceito ajudam a diminuir a discriminação”, disse a autora da proposta, vereadora Lourdes Sprenger (MDB).

Aprovado na última quarta-feira (18) pelos vereadores, o projeto segue para sanção do prefeito Sebastião Melo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/aprovado-projeto-de-lei-que-institui-a-politica-municipal-de-combate-ao-etarismo-em-porto-alegre/

Aprovado projeto de lei que institui a Política Municipal de Combate ao Etarismo em Porto Alegre

2024-09-20