Porto Alegre Aprovado projeto que assegura espaço para estacionamento de motocicletas na Área Azul em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2024

Atualmente, no Centro da cidade, há apenas três locais destinados exclusivamente às motos Foto: Leonardo Lopes/CMPA Atualmente, no Centro da cidade, há apenas três locais destinados exclusivamente às motos. (Foto: Leonardo Lopes/CMPA) Foto: Leonardo Lopes/CMPA

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o projeto de lei que assegura a reserva de espaço para estacionamento de motocicletas na Área Azul.

A proposta, aprovada na segunda-feira (25), determina a reserva de espaço equivalente a uma vaga de automóvel nos estacionamentos rotativos pagos nas vias públicas para acomodar cinco vagas oblíquas para motocicletas. O valor cobrado pela utilização de cada vaga corresponderá a um quinto do preço pago pelo uso das vagas de carros.

Conforme a autora do projeto, vereadora Cláudia Araújo (PSD), atualmente as motociletas representam mais de 19% da frota gaúcha, e Porto Alegre tem uma concentração de aproximadamente 57 motos para cada 1 mil habitantes.

“Porém, faltam vagas para estacionamento de motocicletas, bem como para que realizem carga e descarga, no caso de serem utilizadas para o exercício de atividade profissional. Na região central da cidade, por exemplo, são apenas três locais destinados exclusivamente às motos: nas ruas Coronel Genuino, General Câmara e Voluntários da Pátria”, argumentou a vereadora.

Junto com o projeto, foi aprovada a emenda do vereador Jessé Sangalli (PL) que isenta de pagamento na Área Azul os veículos de empresas jornalísticas em serviço. Já a emenda da bancada do Republicanos que concedida o mesmo benefício aos veículos de transporte escolar foi rejeitada. A proposta segue para sanção do prefeito Sebastião Melo.

2024-11-26