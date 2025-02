Porto Alegre Confira os locais do radar móvel da EPTC, em Porto Alegre, até o próximo domingo

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Avenida Beira-Rio é uma das vias públicas escolhidas para a fiscalização desta semana. (Foto: Brayan Martins/Arquivo PMPA)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realiza entre esta segunda-feira (17) e o próximo domingo (23) mais uma operação “Radar”, uma das estratégias para coibir excessos de velocidade e outras infrações associadas ao risco de acidentes de trânsito. Por meio de equipamentos portáteis, a ação abrange diversas ruas e avenidas durante manhãs, tardes e noites.

Definidos com base em estudos técnicos, os pontos desta etapa estão localizados na Assis Brasil, Dom Pedro II, Severo Dullius, Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio), Juca Batista, Diário de Notícias, Ipiranga, Tarso Dutra, Bento Gonçalves, Baltazar de Oliveira Garcia, Sertório, Senador Tarso Dutra, Pereira Franco, Padre Cacique, Nilo Peçanha, Ernesto Neugebauer e Borges de Medeiros.

Como acompanhar

Para dar maior transparência às ações de fiscalização, o mapa interativo com os locais de todos os medidores eletrônicos de velocidade (MEV) do tipo portátil (radar), Fixo Redutor (lombada eletrônica) e do tipo Fixo Controlador (pardal) estão disponíveis para consulta no site eptctransparente.com.br.

Os locais também são informados por meio do aplicativo Waze. Basta clicar no ícone de polícia, acompanhado da descrição “radar móvel” e da informação sobre a velocidade máxima permitida na via. Além disso, as localizações continuarão sendo divulgadas pelos canais oficiais da administração municipal, no portal prefeitura.poa.br.

(Marcello Campos)

