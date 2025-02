A matrícula ou o registro acadêmico deve ser feito de acordo com orientações da instituição de ensino para a qual o estudante foi aprovado. O período de matrículas, que terminaria em 31 de janeiro, foi ampliado após problemas no processo de divulgação do resultado do Sisu 2025.

Por meio da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024, o Sisu seleciona candidatos para universidades públicas brasileiras. Neste ano, o Sisu oferece 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do País.