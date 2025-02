O mercado financeiro aumentou novamente as estimativas de inflação para este ano e para 2026 no Brasil, de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (3) pelo BC (Banco Central).

Para 2025, a projeção subiu de 5,50% para 5,51%, a 16ª alta seguida. Com isso, a estimativa segue acima do teto da meta. Para 2026, a expectativa subiu de 4,22% para 4,28%, o sexto aumento consecutivo no indicador.

A partir deste ano, com o início do sistema de meta contínua de inflação no País, o objetivo central é de 3% e será considerado cumprido se o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) oscilar entre 1,5% e 4,5%.

PIB

Para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2025, a projeção do mercado ficou estável em 2,06%. Já para 2026, a previsão de alta continuou em 1,72%.

Juros e dólar