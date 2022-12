O vidro de um aquário cilíndrico em Berlim, na Alemanha, que reivindica o título de maior do mundo, estourou na manhã desta sexta-feira (16). Com o incidente, cujas causas ainda não foram apontadas, parte dos 1.500 peixes exóticos que viviam no local se espalhou pelo lobby do hotel onde ficava o aquário e alcançou uma avenida movimentada no Centro da capital alemã.