Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

A primeira edição ocorrerá em 2025 Foto: Pexels A primeira edição ocorrerá em 2025. (Foto: Pexels) Foto: Pexels

O presidente da Fifa (a entidade máxima do futebol), Gianni Infantino, anunciou nesta sexta-feira (16) a criação de um novo Mundial de Clubes, que será disputado a cada quatro anos com 32 times. A primeira edição ocorrerá em 2025, com sede ainda a ser definida.

“Será como a Copa do Mundo das seleções”, declarou Infantino em entrevista coletiva em Doha, no Catar. Ele também afirmou que haverá um Mundial de Clubes Feminino, com detalhes de formato, data e número de participantes a serem definidos.

A Fifa não anunciou o local da primeira edição do Mundial de Clubes com 32 times, mas é natural que o torneio ocorra na América do Norte, como evento-teste para a Copa do Mundo do ano seguinte. Também não foi comunicado o número de times por continente.

A versão estendida do Mundial de Clubes foi anunciada pela Fifa em 2019. A primeira edição seria realizada em 2021, com 24 clubes. A pandemia da Covid-19, no entanto, adiou a ideia da entidade, que manteve o formato apenas com os campeões continentais nos anos seguintes.

No formato inicial, com 24 clubes, a ideia era que o torneio contasse com oito europeus e seis sul-americanos. As dez vagas restantes seriam divididas entre os demais continentes.

À época, os clubes europeus e a Uefa (União das Federações Europeias de Futebol) anunciaram que boicotariam o novo torneio, que ocuparia um grande espaço no calendário. Com a ampliação de 24 para 32 clubes, é esperada nova resistência das equipes europeias.

