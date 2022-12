Porto Alegre Ônibus voltam a circular com o ar-condicionado ligado na segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

Porto Alegre tem atualmente 1.337 ônibus na frota. Desse total, 51,61% contam com ar-condicionado Foto: Alex Rocha/PMPA Porto Alegre tem atualmente 1.337 ônibus na frota. Desse total, 51,61% contam com ar-condicionado. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Os 690 ônibus do transporte coletivo de Porto Alegre equipados com ar-condicionado voltarão a circular com o equipamento ligado a partir de segunda-feira (19).

A medida foi autorizada em ofício enviado nesta sexta-feira (16) pela prefeitura aos operadores do sistema. A decisão foi tomada depois de análise financeira e de diálogo com representantes da área da saúde, considerando que os equipamentos estão fora de operação desde março de 2020 em razão da pandemia da Covid-19.

“Fizemos uma discussão interna na gestão, com a saúde e também com as operadoras. Em um esforço de caixa, a prefeitura arcará com o custo mensal de R$ 826 mil para que os usuários tenham mais qualidade no transporte durante esses meses de calor intenso”, afirmou o prefeito Sebastião Melo.

Porto Alegre tem atualmente 1.337 ônibus na frota. Desse total, 51,61% contam com ar-condicionado. O secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, explicou que a ligação será gradativa em função de questões técnicas. “Consultamos a Carris e as operadoras. Aqueles ônibus que tiverem condições já irão circular com o ar-condicionado ligado imediatamente. Para os veículos em que o equipamento precisa passar por manutenção, daremos prazo até 1º de janeiro”, explicou.

