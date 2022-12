Esporte Por que os brasileiros veem o futebol como mais que apenas um esporte?

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

O futebol é extremamente valorizado no mundo inteiro Foto: Divulgação o futebol é extremamente valorizado no mundo inteiro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Será que você já se perguntou o motivo de os brasileiros amarem tanto o futebol? De o verem como muito mais que um esporte? Sabemos que a modalidade é uma verdadeira paixão nacional, um objeto de fascinação e vibração que causa alegria e tristeza, podendo ser acompanhado pela televisão, pela internet e até em grandes casas de apostas como a 20bet, em uma antecipação pelos resultados vencedores.

Por isso, que tal dar uma olhada mais profunda nesta paixão nacional, ver a categoria além do esporte em si e acompanhar um breve resumo dos fatores para a resposta, ou respostas, desta pergunta pertinente? Vamos lá!

É fácil de jogar

Mais do que acompanhar, é muito fácil para que qualquer um jogue futebol, criando assim uma proximidade muito maior com o povo em geral. Geralmente, você só precisa de uma bola, um espaço amplo e algumas “redes” onde marcar os gols. Ainda assim, tudo isso, é fácil de improvisar.

Uma bola é tudo que você precisa para sentir a mesma sensação que qualquer um e se divertir um pouco. E mesmo que seja relativamente fácil de conseguir uma, é igualmente fácil improvisar uma com jornal, por exemplo.

Um espaço amplo com dois “gols” já é o suficiente para bater uma bolinha. Isso é fácil de achar. Um campinho, a rua ou um salão.

Mesmo os gols podem ser improvisados com dois pares de chinelos. Vai dizer que não se lembra daquela famosa pelada na rua? Um mero portão pode ser um gol.

Entende a proximidade que falamos? Futebol é fácil porque não é só algo que vemos pela televisão, ele é algo alcançável, que qualquer um pode ter e experimentar, gastando pouco ou quase nada. E, claro, pode até mesmo ser jogado sozinho!

Gera uma fábrica de sonhos

Culturalmente, o futebol é extremamente valorizado no mundo inteiro, visto que a Copa do Mundo, por exemplo, apresenta tão grande importância. Claro que, em alguns países, este esporte é mais importante do que em outros. Na realidade, em alguns deles, ele se torna mais que um esporte, se torna uma paixão, algo a mais. Mas qual o motivo disso? Não podemos falar de outros países, mas aqui no Brasil, é possível entender algumas das razões.

Uma delas é que o futebol é uma fábrica de sonhos. Em um país com tanta desigualdade social e poucas oportunidades como um todo, o caminho do futebol pode ser a única maneira de um filho conseguir dar uma vida melhor para a sua família. Ele, então, é o sonho necessário, a oportunidade de ter uma vida melhor. Só por causa disso, torna-se algo a mais que um esporte, mas uma chance de mudar de vida.

Além de diversão, é saúde

Muitos praticam o futebol porque ele é divertido, mas ele também é um esporte – logo, é uma atividade física que pode trazer muitos benefícios. Sem nos aprofundarmos muito em como praticar esportes pode ser benéfico para a saúde e quais seriam os benefícios de jogar futebol regularmente, a prática leva a algo que é popular e buscado.

Se não pela diversão, pela saúde. Lembra que dissemos que a facilidade criava essa proximidade maior com o esporte? Então, aqui temos um fator além. A prática como uma forma de se manter em forma ou saudável é outra maneira de criar essa intimidade ainda maior, tornando o futebol mais popular e mais intrínseco ao brasileiro.

Ensina lições, anima e reúne

Futebol é fácil, é um sonho de crescimento e faz bem à saúde. Todas essas características fazem com que o futebol já seja mais que um esporte para o Brasil, mas ainda faltam elementos nessa equação.

O futebol em si ensina lições e inspira. Sobre o sonho de mudar de vida, de sair da pobreza, de ser algo a mais. Pensando nos próprios jogadores brasileiros, vários deles representam histórias de superação e acabam servindo como ídolos para aqueles que ainda não conseguiram ou que são jovens demais.

As torcidas se acolhem, se unem e quando o assunto é Copa do Mundo, ele dá esperanças de uma felicidade de vitória para um país visto, muitas vezes, como menor lá fora. O futebol pode trazer a alegria da vitória, da celebração e da motivação em conjunto.

Então, podemos dizer que a resposta da pergunta que fizemos lá em cima e que, por sinal, dá título ao nosso artigo, é justamente esta: o brasileiro vê o futebol como algo além do esporte porque, para ele, é algo próximo, rotineiro, é um conjunto de fatores que aproxima e engrandece, traz facilidade e traz a possibilidade de ser feliz com a vitória.

