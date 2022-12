Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem cinco pontos impróprios para banho

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

Noventa pontos foram analisados pela Fepam Foto: Marcelo Warth/Especial/O Sul Noventa pontos foram analisados pela Fepam. (Foto: Marcelo Warth/Especial/O Sul) Foto: Marcelo Warth/Especial/O Sul

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) divulgou, nesta sexta-feira (16), o primeiro boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2022/2023. Dos 90 pontos analisados em 43 municípios gaúchos, apenas cinco apresentaram condições impróprias para banho. São eles:

– Barra do Ribeiro: Praia Recanto das Mulatas, no Lago Guaíba

– Pelotas: Praia do Laranjal

– Balneário Santo Antônio: na rua Bagé e no ponto Restaurante

– Balneário Valverde: Trapiche

– Santiago: Balneário Distrito de Ernesto Alves – Rio Jaguarizinho

Para a classificação das águas como própria ou imprópria, são utilizados parâmetros de Escherichia coli. Nos balneários de Pelotas, de Tapes e na Lagoa do Peixoto, em Osório, também é realizada a contagem de cianobactérias.

Os dados das análises das águas serão divulgados sempre às sextas-feiras até o dia 24 de fevereiro de 2023. Os avisos de local próprio ou impróprio para banho estarão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta e análise da água.

