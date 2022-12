Mundo Aquário gigante explode em hotel de Berlim e empresa fabricante envia equipe para investigar

O maior aquário cilíndrico do mundo explodiu na sexta-feira (16).

A empresa americana que fabricou e instalou o “AquaDom”, aquário gigante em hotel de Berlim, enviará equipe de especialistas ao local para investigar a explosão. “Neste momento, é muito cedo para determinar o fator ou fatores que levaram a tal rachadura”, acrescentou a Reynolds Polymer Technology, em comunicado divulgado pela imprensa alemã neste sábado (17). A Polícia de Berlim já havia declarado que não existem evidências de que o incidente teria sido resultado de um ataque direcionado.

“Também estamos profundamente tristes com a perda da vida selvagem e aquática. Nossos agradecimentos à equipe e aos socorristas que conseguiram resgatar e repreender alguns dos peixes”, afirmou a empresa, depois de expressar suas “sinceras condolências” aos hóspedes, a todos os funcionários do hotel afetados e aos feridos.

Segundo uma fonte policial, a baixa na temperatura de congelamento do aquário pode ter sido o motivo que levou ao rompimento do tanque. Segundo o agente, o termômetros chegaram a marcar -6ºC. A informação é da agência de notícias britânica BBC News.

A explosão

O AquaDom de Berlim, o maior aquário cilíndrico privado do mundo, explodiu na manhã de sexta-feira (16). Duas pessoas ficaram feridas com estilhaços de vidro no hotel Radisson Blu, onde fica o aquário. Nos vídeos que circulam na web, é possível ver o tanque com capacidade para comportar 1 milhão de litros de água vazio, água jorrando pelo salão e detritos espalhados por toda parte.

Os hóspedes foram retirados do hotel após o incidente, um pouco antes das 6h da manhã no horário local. Do lado de fora do hotel, havia muitos detritos e também parte dos 1.500 peixes que viviam dentro do aquário. A rua precisou ser fechada devido a “uma quantidade extrema de água na rua”, conforme informações das autoridades. O serviço de bondes na área também foi interrompido.

A prefeita de Berlim, Franziska Giffey, foi ao hotel para ver os estragos e descreveu a explosão do tanque como sendo “uma tsunami”. Ela expressou alívio pelo incidente ter acontecido tão cedo, em uma hora em que não havia pessoas na rua nem hóspedes no hall do hotel.

“Apesar da imensa destruição, com cerca de um milhão de litros de água vazando, foi uma ‘bênção disfarçada’. Nenhuma pessoa ficou gravemente ferida. Corpo de bombeiros, polícia e o hotel trabalham em estreita colaboração. Agradeço a todos os serviços de emergência”, escreveu no Twitter, com uma foto sua ao lado de bombeiros no local.

