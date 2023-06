Geral Ar do submarino desaparecido que levava turistas até o Titanic pode acabar na manhã desta quinta-feira, diz a Guarda Costeira americana

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Chamado de Titan, o submarino tem 6,5 metros de comprimento por 3 metros de largura. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O capitão Jamie Frederick, da Guarda Costeira dos EUA, afirmou nessa terça-feira (20), por volta de 14h de Brasília, que se trabalha com a estimativa de que o submarino turístico que sumiu em um passeio nos escombros do Titanic tenha cerca de 40 horas de ar respirável – ou seja, o suficiente até aproximadamente 6h desta quinta-feira (22), no horário de Brasília (DF).

Ele afirmou que os principais especialistas estão envolvidos na busca, mas que essa é uma operação única e desafiadora. Há aeronaves procurando sinais na área onde o submarino desapareceu.

Chamado de Titan, o submarino tem 6,5 metros de comprimento por 3 metros de largura, pesa mais de 10 toneladas e é e feito de fibra de carbono e titânio. Ele é guiado por um joystick que se parece muito com um controle de videogame, move-se a uma velocidade de 3 nós (5,5 km/h) e é impulsionado por quatro propulsores.

A embarcação tem capacidade para até cinco pessoas. Até esta terça, sabe-se a identidade dos seguintes passageiros: Shahzada Dawood, empresário paquistanês; Suleman Dawood, filho do empresário paquistanês; Hamish Harding, um bilionário empresário e explorador britânico; Paul-Henry Nargeolet, considerado o principal especialista no naufrágio do Titanic, também estaria no submarino, segundo o “The Guardian” e a BBC; e Stockton Rush, diretor-executivo da OceanGate.

A expedição turística para ver os destroços do Titanic a bordo de um submarino desapareceu no Oceano Atlântico no domingo (18). Os destroços do Titanic estão a cerca 3.800m de profundidade a 650 km da costa do Canadá, embora a missão de resgate esteja sendo liderada por Boston, em Massachusetts, nos EUA.

A expedição foi organizada pela empresa de turismo marítimo OceanGate Expeditions. A empresa cobra US$ 250 mil (R$ 1,19 milhão) dos passageiros por um lugar nessa expedição.

Uma grande embarcação sai de Newfoundland, no Canadá, carregando o submarino até a região dos destroços. O veículo não é autônomo e precisa ser transportado na superfície do mar por 643 km até o local.

O grupo chega ao local no Oceano Atlântico e inicia os preparativos para o turismo subaquático. No dia seguinte, eles iniciam a descida até o Titanic, com a expectativa de levar cerca de duas horas para chegar. No entanto, após uma hora e 45 minutos de descida, o submarino perdeu comunicação.

Na segunda-feira, a Guarda Costeira dos EUA anunciou que estava procurando pelo submarino. Três horas depois, em uma coletiva de imprensa, a guarda repetiu que estava se esforçando para localizar os viajantes e resgatá-los com segurança.

A operação está sendo feita em conjunto pelas Forças Aéreas dos Estados Unidos e do Canadá, mas, também nesta terça, a França anunciou que também ajudará na operação.

O contra-almirante da Guarda Costeira dos EUA John Maugerda afirmou em entrevista à rede CNN Internacional que terão de buscar em uma profundidade ainda maior que a da área atualmente buscada pelas sondas. As informações são do portal de notícias G1.

Segundo teorias de especialistas, o submarino pode estar no fundo do oceano, pode estar flutuando na superfície ou pode ter implodido com a pressão da coluna de água. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/ar-do-submarino-desaparecido-que-levava-turistas-ate-o-titanic-pode-acabar-na-manha-desta-quinta-feira-diz-a-guarda-costeira-americana/

Ar do submarino desaparecido que levava turistas até o Titanic pode acabar na manhã desta quinta-feira, diz a Guarda Costeira americana

2023-06-20