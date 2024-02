Rio Grande do Sul Temperatura no Rio Grande do Sul pode chegar a 40º neste domingo

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











No domingo (11), as máximas se elevam ainda mais e podem chegar a 40°C. Foto: Divulgação No domingo (11), as máximas se elevam ainda mais e podem chegar a 40°C. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (10), as temperaturas da tarde ficam em torno dos 34°C aos 39°C em áreas da metade Sul, Noroeste, Centro, Vales e Região Metropolitana de Porto Alegre. Além disso, entre a tarde e noite, há pancadas isoladas de chuva forte com trovoadas em praticamente todas as regiões gaúchas. No domingo (11), as máximas se elevam ainda mais e podem chegar a 40°C.

Com o avanço de uma frente fria pelo oceano, há chance de temporais pontuais com chuvas e ventos fortes.

Na segunda-feira (12), as temperaturas máximas variam entre 34 e 39°C no Sul, Noroeste, Norte, Centro, Vales e Região Metropolitana. O avanço de uma frente fria pelo oceano, segue favorecendo a chance de temporais pontuais com chuvas e ventos fortes, e eventual queda de granizo em áreas da metade Sul. A tendência é que a partir da terça-feira (13) as temperaturas subam menos em comparação aos dias anteriores, devido ao retorno das instabilidades.

Se proteja do calor

Mantenha-se hidratado;

Se puder evite exposição solar direta entre 10h e 16h;

Use roupas claras e leves;

Use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros;

Mantenha os ambientes ventilados;

Não deixe crianças, idosos ou animais em veículos estacionados ou em lugares sem ventilação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ar-quente-e-umido-sobre-o-rio-grande-do-sul-causa-temperaturas-elevadas-e-temporais-isolados/

Temperatura no Rio Grande do Sul pode chegar a 40º neste domingo

2024-02-09