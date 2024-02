Inter Vasco avança em negociação para tirar atacante do Inter

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

O time carioca precisa chegar a um acerto com o Inter para conseguir anunciar Pedro Henrique como reforço. Foto: Ricardo Duarte/Internacional O time carioca precisa chegar a um acerto com o Inter para conseguir anunciar Pedro Henrique como reforço. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Em busca de reforços para o ataque, o Vasco tem Pedro Henrique, do Inter, como alvo. O jogador, de 33 anos, aguarda a chegada do seu empresário, Maickel Portela, ao Brasil, para negociar a possível liberação do Colorado. As informações são do canal “Atenção Vascaínos”.

O atacante tem contrato com o clube gaúcho até o fim de 2025, mas deseja mudar de ares. Agora, o Vasco precisa chegar a um acerto com o Inter para conseguir anunciar Pedro Henrique como reforço para a temporada de 2024.

Revelado pelo Caxias, Pedro Henrique fez carreira fora do Brasil atuando no futebol suíço, na França, na Grécia e na Turquia. Ele chegou ao Colorado em 2022. Pelo Inter, o atacante entrou em campo em 89 partidas, fez 21 gols e deu sete assistências.

Vasco avança em negociação para tirar atacante do Inter

