Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

O governo saudita resolveu transformar esta quarta (23) em feriado para comemoração. (Foto: Twitter/Reprodução)

O governo da Arábia Saudita decretou feriado nacional após o time de futebol do país vencer a seleção da Argentina na Copa do Mundo no Catar nesta terça-feira (22), segundo a imprensa estatal saudita.

Na largada do Grupo C do Mundial do Catar, a Argentina perdeu por 2 a 1, de virada, para a Arábia Saudita.

Motivado por essa vitória inesperada, afinal uma das seleções favoritas ao título caiu diante do azarão da chave, o governo saudita resolveu transformar o dia seguinte em feriado para comemoração.

“Determina-se que amanhã, quarta-feira, seja feriado para todos os funcionários de todos os setores do Estado e do setor privado, e a estudantes do sexo masculino e feminino em todas as etapas do ensino”, disse a Saudi Press Agency no Twitter.

No final de outubro, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, disse aos jogadores que ninguém esperava que eles fizessem algum ponto na Copa.

“Sei que nosso grupo é difícil na Copa do Mundo e ninguém espera que garantamos uma vitória ou um empate. Então, o que eu quero dizer é que fiquem confortáveis, joguem o seu jogo e aproveitem o torneio”, disse Salman à equipe.

Salman encontrou os jogadores antes da Copa e não queria que eles se sentissem sob pressão.

Torcedores revoltados

“Devolvam os gols”. A frase viralizou nos grupos de WhatsApp, redes sociais e na vida real dos argentinos, num país revoltado com o primeiro jogo da última Copa do Mundo do craque Lionel Messi. A derrota jamais imaginada, talvez uma das mais amargas num campeonato mundial.

Outras frases também circularam com intensidade após os três gols anulados da Argentina e a surpreendente virada da Arábia Saudita: “É sério, vou voltar a dormir”; “Os árabes são muito agressivos”; “O VAR acabou com o futebol”; “Que palhaçada é essa?”; “Chega, desliguei a televisão”; “A vida é uma merda”, e por aí foi.

Os argentinos acordaram cedo e com enorme expectativa. Afinal, era o primeiro jogo de uma Copa que muitos ainda acreditam que será da seleção de Messi. Mas a confiança na equipe decaiu de forma expressiva, depois de uma derrota inesperada e que foi um balde água gelada entre os apaixonados torcedores argentinos.

Até o ex-presidente Mauricio Macri, que estava presente no estádio, foi acusado nas redes sociais de ser pé frio. O ex-chefe de Estado teve a intenção de visitar a seleção de seu país, mas os jogadores decidiram que não era uma boa ideia. Macri não gostou, claro, mas torceu, como todos os seus compatriotas, e sofreu, como mostraram algumas fotos que circularam na rede social Twitter. Perder para uma seleção considerada das mais fracas da Copa será difícil de digerir para os que se consideravam os mais fortes.

