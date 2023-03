Mundo Arábia Saudita e Irã concordam em encerrar anos de hostilidades

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Anúncio desta sexta também é uma vitória diplomática para a China em uma região do Golfo considerada de domínio de influência dos Estados Unidos Foto: Divulgação Anúncio desta sexta também é uma vitória diplomática para a China em uma região do Golfo considerada de domínio de influência dos Estados Unidos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Arábia Saudita e o Irã anunciaram nesta sexta-feira (10) que concordaram em restabelecer relações diplomáticas após sete anos de hostilidade, em um acordo entre os arquirrivais regionais que pode ter amplas implicações para o Oriente Médio. Riad e Teerã planejam reabrir suas embaixadas dentro de dois meses em um acordo mediado pela China, Arábia Saudita e Irã disseram em um comunicado conjunto após negociações em Pequim nesta sexta-feira.

Eles também planejam reimplementar um pacto de segurança assinado há 22 anos, segundo o qual ambas as partes concordaram em cooperar em terrorismo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, além de reviver um acordo comercial e tecnológico de 1998. O anúncio desta sexta também é uma vitória diplomática para a China em uma região do Golfo que há muito é considerada parte do domínio de influência dos EUA.

Isso ocorre enquanto o governo Biden tenta obter sua própria vitória no Oriente Médio, negociando um pacto de normalização entre Israel e a Arábia Saudita.

Negociações

As negociações estavam em andamento desde 6 de março em Pequim entre o chefe da segurança nacional iraniana, Ali Shamkhani, o conselheiro do conselho de segurança nacional saudita, Mosaed Bin Mohammad Al-Aiban, e o principal diplomata da China, Wang Yi, segundo a mídia estatal iraniana.

O vídeo da cerimônia de assinatura transmitido pela mídia iraniana mostrou oficiais sentados ao redor de mesas em lados opostos com as bandeiras da Arábia Saudita, Irã e China ao redor deles.

“Continuaremos a desempenhar um papel construtivo no tratamento adequado de questões críticas no mundo de hoje, de acordo com os desejos de todos os países, e demonstraremos nossa responsabilidade como um país importante”, disse Wang, acrescentando que o presidente chinês Xi Jinping o apoiou desde o início.

