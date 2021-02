Brasil Aras diz que abriu nove procedimentos para apurar conduta de Bolsonaro na pandemia

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

O procurador-geral não detalhou os procedimentos abertos, apenas o caso do Amazonas. (Foto: Rousinei Coutinho/STF)

O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF) informando que abriu nove apurações preliminares para apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia do coronavírus. A mais recente foi instaurada para analisar o comportamento de Bolsonaro em relação à crise na área de saúde no Amazonas.

O presidente não é formalmente investigado sobre o tema. Nesses procedimentos preliminares, a Procuradoria-Geral da República (PGR) avalia se há elementos para a abertura de inquérito judicial. “Este órgão ministerial tem sido e continua sendo zeloso na apuração de supostos ilícitos atribuídos ao chefe do Poder Executivo federal, noticiados por meio de petições que cotidianamente dão entrada no sistema da Procuradoria-Geral da República”, diz o documento.

Aras enviou a manifestação depois que um advogado acusou Bolsonaro de genocídio perante o STF. Na ação, o advogado também afirmou que a PGR tem deixado de buscar a responsabilização de Bolsonaro por condutas supostamente omissivas e delituosas, que teriam colocado em risco a vida de brasileiros. Mesmo diante das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o presidente tem participado de eventos com aglomeração e criticado o uso de máscaras.

