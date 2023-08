Porto Alegre Área adotada recebe revitalização e nova praça no bairro Sarandi, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

Local ganhou mobiliários urbanos, playground e um espaço saúde com equipamentos para ginástica Foto: Alex Rocha/PMPA Local ganhou mobiliários urbanos, playground e um espaço saúde com equipamentos para ginástica Foto: Alex Rocha/PMPA

Uma área pública de 3.512 metros quadrados foi adotada e transformada em praça no bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre. Localizado na av. Francisco Silveira Bitencourt, 1955, o espaço foi entregue à população na manhã desta terça-feira (08). A intervenção foi executada pela empresa Comercial de Combustíveis Phoenix Ltda, que ficará responsável pelo local por cinco anos.

A nova praça recebeu calçamento com acessibilidade, qualificando o passeio público, postes de iluminação para pedestres, que tornam a circulação mais segura, e projeto paisagístico. Também foram instalados mobiliários urbanos, como bancos e lixeiras, playground e um espaço saúde com equipamentos para ginástica.

“Essa é uma pequena amostra do que vem acontecendo na cidade. O bom uso está afastando o mau uso, áreas degradadas são transformadas. A prefeitura vai continuar ocupando espaços e incentivando o empreendedorismo. Queremos gerar uma Porto Alegre cada vez mais alegre e melhor de se viver”, ressaltou a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini, que representou o prefeito Sebastião Melo no ato de entrega.

O local era ponto de usuários de drogas, acumulava sujeira, prejudicando o comércio, e também registrava roubos a pedestres e veículos estacionados, além de tentativas de ocupação irregular.

A revitalização beneficia diversas famílias que moram em frente à área. Além disso, a praça é irrigada com água da chuva e a iluminação é feita com energia solar. “Estamos muito felizes e agradecemos a gestão municipal por viabilizar a construção desse espaço. Queremos que ele sirva para momentos de contemplação em família e convivência harmoniosa, reforçando nosso compromisso com a preservação do meio ambiente”, destacou o sócio da empresa adotante, Diego Nunez.

O evento também contou com a participação de representantes da comunidade e empresários do entorno, e do secretário adjunto de Serviços Urbanos, Vitorino Baseggio.

Adoção e doação

Porto Alegre possui aproximadamente 680 praças, nove parques, mais de 11 mil logradouros, 180 canteiros, 36 rótulas e cerca de 780 fachadas de prédios públicos, entre outros espaços que podem ser qualificados com apoio de empresas e de pessoas físicas. Tanto cidadãos quanto empresas podem colaborar na promoção de melhorias para a cidade.

