Grêmio Grêmio amplia parceria para funcionários e sócios

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bolsas poderão proporcionar uma economia na faixa de R$ 300 mil Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio formalizou a ampliação da sua parceira com as Faculdades Sogipa. Após proporcionar bolsas de estudos para atletas do elenco profissional e de base no futebol feminino em 2021, agora os atletas e funcionários das categorias de base masculina, assim como de outros setores, além de sócios do clube, também poderão buscar a formação acadêmica com condições especiais.

A instituição de ensino tem os cursos de Educação Física, Fisioterapia e Nutrição à escolha dos interessados. Ao todo serão ofertadas 20 bolsas para os funcionários do setor de formação, valorizando a especialização do corpo de trabalho responsável pela rotina de atividades no CFT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Os atletas também estão contemplados com 15 bolsas.

O diretor das categorias de base, Diego Martignoni, representou o Clube na formalização da parceira, que contou com a participação do diretor adjunto da base, Roges Carvalho. O presidente da Mantenedora Faculdade Sogipa, Ederson Dalpiaz, recebeu o dirigente gremista.

“Esperamos que esta parceira traga muitos benefícios ao Grêmio, em especial às categorias de base, pois visa capacitar ainda mais os colaboradores e atletas gremistas, que terão a oportunidade de estudar em uma faculdade que é referência em esportes de alto rendimento“, disse Martignoni.

A estimativa é de uma economia na casa dos R$ 300 mil caso os benefícios da parceria sejam utilizados em sua totalidade. Além disso, todos os demais funcionários do Grêmio interessados terão 50% de desconto nos cursos. Para os sócios torcedores adimplentes será destinado um desconto de 30%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-amplia-parceria-para-funcionarios-e-socios/

Grêmio amplia parceria para funcionários e sócios

2023-08-08