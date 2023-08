Grêmio Saiba como adquirir os ingressos para Grêmio x Fluminense na Arena

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

Grêmio e Fluminense se enfrentam, na Arena, às 16h, do domingo (13) pelo Brasileirão

O domingo de Dia dos Pais dos tricolores será especial. Grêmio e Fluminense se enfrentam, na Arena, às 16h, do domingo (13) e as vendas para o jogo iniciaram nesta terça-feira (08), para as modalidades Sócio Torcedor Diamante, Ouro, Juvenil e Infantil com limite de um (1) ingresso com o desconto referente a sua associação.

Para adquirir seu ingresso na primeira onda de vendas o torcedor pode acessar socio.gremio.net e se associar.

O público geral pode adquirir ingressos a partir das 11h desta quinta-feira (10), com limite de um (1) ingresso na modalidade Estudante, Doador de Sangue ou Id Jovem por compra (CPF) e limite de dois (2) ingressos nas modalidades Idoso ou Menor de 3 a 15 anos, por compra (CPF) ou limite de 4 (quatro) ingressos na modalidade inteira, por compra (CPF), incluindo os ingressos adquiridos na modalidade meia-entrada. Caso o ingresso seja adquirido para um acompanhante, o titular da compra (dono do login) deve preencher os dados do portador, pois cada ingresso é nominal, pessoal e intransferível.

Aos torcedores que optarem a realizar a compra via site nas modalidades Estudante, Doador de Sangue ou ID Jovem, será disponibilizado em “Meus Ingressos”, um voucher que deverá ser trocado por um ingresso físico na Arena.

As vendas online de ingressos para estas modalidades ficarão disponíveis até o início da partida, às 16 horas do domingo (13). A troca poderá ser realizada a partir das 11 horas de quinta-feira (10) na Central de Atendimento da Arena das 09h às 12h e das 13h às 18h, no dia da partida, domingo (13), nas bilheterias das 11h às 16h30, o voucher poderá ser apresentado impresso ou de forma digital no celular.

O ingresso nessa categoria será destinado ao portador do ingresso, nominado na hora da compra, visto que o ingresso é pessoal, nominal e intransferível e a troca será realizada apenas para o portador do ingresso mediante a comprovação prevista por lei.

Os portões da Arena abrirão às 14h e o torcedor poderá aproveitar seu pré-jogo com o Aquece Arena, que conta com diversas opções de food e beer trucks, como também as ações com sócios no telão.

Saiba como adquirir os ingressos para Grêmio x Fluminense na Arena

