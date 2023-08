Grêmio Grêmio se reapresenta e começa a trabalhar focado na partida contra o Fluminense no Brasileirão

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

O treino desta terça-feira foi apenas físico, comandado pelo preparador Reverson Pimentel e sua equipe Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta terça-feira (08), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o Grêmio se reapresentou e iniciou a semana de trabalhos visando o duelo do próximo domingo (13), às 16h, na Arena, diante do Fluminense, na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O treino desta terça-feira foi apenas físico, comandado pelo preparador Reverson Pimentel e sua equipe.

Após o aquecimento com corrida leve, os atletas passaram por diversos circuitos de exercícios com alongamento e força, com levantamento de peso. Na sequência, aqueles que começaram a partida de domingo contra o Vasco foram para finalizar o trabalho na academia. Os demais seguiram em campo para uma movimentação de corrida mesclando trote e pique de curta e longa distância.

Alguns atletas trabalharam o tempo todo na academia, como Bruno Uvini, Kannemann e Jhonata Robert, sendo os dois últimos retornando de lesão. Quem também está voltando de lesão é o meia Cristaldo, ele começou na academia, depois correu no gramado e finalizou treinando no campo anexo com a equipe de fisioterapia.

O grupo volta a treinar a partir das 15h30 desta quarta-feira (09) sob o comando do técnico Renato Potaluppi.

2023-08-08