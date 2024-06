Porto Alegre Área Azul volta a funcionar nesta quarta no Centro Histórico e na Orla do Guaíba

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Porto Alegre tem 6.993 vagas no sistema de estacionamento rotativo. Foto: Giulian Serafim/PMPA

A operação do estacionamento rotativo Área Azul será retomada nesta quarta-feira (26), na região central de Porto Alegre, incluindo Centro Histórico, Parque Marinha do Brasil, Orla do Guaíba e bairro Floresta. A cobrança de tarifa e a fiscalização do estacionamento rotativo estavam suspensas nesses locais atingidos pela enchente de maio para permitir o mutirão de limpeza e os serviços de manutenção dos estabelecimentos comerciais e residenciais.

Porto Alegre tem 6.993 vagas no sistema de estacionamento rotativo. As posições estão sinalizadas em vias de grande circulação de pessoas e em regiões com alta concentração de comércio.

“Após os trabalhos de limpeza no Centro Histórico e a reabertura do Mercado Público, as vagas da Área Azul vão garantir um estacionamento acessível e com rotatividade para que a população possa voltar a frequentar essas regiões. É um passo crucial na democratização do espaço público, contribuindo para a revitalização da nossa cidade”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Segundo a prefeitura, o funcionamento nas áreas do bairro Menino Deus e do Fórum Central deve retornar na segunda semana de julho. Em locais não impactados diretamente pela enchente, a operação foi normalizada a partir de 20 de maio.

A regularização não depende dos parquímetros para o pagamento de tarifa. O sistema de estacionamento rotativo da cidade também pode ser utilizado com plataformas digitais. A ativação pode ser feita pelo aplicativo oficial da concessionária Zona Azul Brasil, o SigaPay, ou via Pix, com QR Code disponível nas placas sinalizadas como Área Azul.

Áreas em operação: Azenha, Bom Fim, Centro Histórico, Cristo Redentor, Floresta, Moinhos de Vento, Orla do Guaíba, Parcão, Parque Farroupilha (Redenção), Parque Marinha do Brasil, Passo da Areia, Shopping Iguatemi, Shopping Praia de Belas e Tristeza.

Áreas suspensas: Menino Deus e Fórum Central.

