Centro Humanitário de Acolhimento em Porto Alegre está com 60% das obras concluídas

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

O espaço terá capacidade para receber entre 800 e mil pessoas. Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Com a construção iniciada há 17 dias, um dos Centros Humanitários de Acolhimento (CHA) do governo do Rio Grande do Sul já concluiu 60% dos trabalhos. O espaço está sendo instalado junto ao Centro Humanístico Vida, na Zona Norte de Porto Alegre, e terá capacidade para receber entre 800 e mil pessoas.

São parceiros do projeto a prefeitura da capital gaúcha e a Agência da ONU para Migrações (OIM). A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro.

A estruturação do centro na cidade e a dos outros espaços de acolhimento em Canoas está sendo financiada pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. Já a gestão dos CHAs ficará a cargo da OIM.

Os dois centros em Canoas também estão com as obras em curso. Na unidade próxima da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), a organização das áreas comuns está em fase de finalização, ao mesmo tempo em que está ocorrendo a montagem das 200 unidades habitacionais cedidas pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), e que receberão cerca de 800 pessoas. A previsão é de que a obra seja finalizada na primeira semana de julho.

Na outra unidade de Canoas, no Centro Olímpico Municipal (COM), os trabalhos de infraestrutura estão em andamento paralelamente ao levantamento das estruturas em formato de tenda. A expectativa é de finalizar essa etapa na segunda quinzena de julho.

2024-06-25