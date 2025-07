Porto Alegre Área central de Porto Alegre recebe o oitavo Ecoponto da cidade

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados e feriados, das 8h às 12h. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre abriu na manhã desta terça-feira (22), o Ecoponto Centro. O local, tecnicamente chamado de Unidade de Destino Certo (UDC), localizado na avenida Alberto Bins, 667, no Centro Histórico, é o oitavo ponto para o descarte gratuito de resíduos volumosos da cidade.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados e feriados, das 8h às 12h. O ponto conta com um contêiner para coleta de resíduos de vidro, um Posto de Entrega de Óleo de Fritura (PEOF), um Posto de Entrega Voluntária (PEV) para materiais destinados à coleta seletiva e um Posto de Entrega de Resíduos Eletrônicos (Pere). O local também possui um espaço disponível para uso do público.

Na entrega da unidade, a equipe de educação ambiental do DMLU promoveu uma capacitação em gestão de resíduos sólidos para prefeitos de praça. Cerca de 20 pessoas participaram da atividade. Durante a ação, o público recebeu orientações sobre a separação correta e a destinação ambientalmente adequada dos diversos resíduos gerados pela população.

Segundo Regina Machado, gerente dos prefeitos de praça, o apelo é para que se cuide da cidade como se fosse a própria casa: “As pessoas tem que se apropriar desse sentimento, entender sua responsabilidade em manter a limpeza urbana. Nesse sentido, os prefeitos de praça são multiplicadores. São voluntários e pilares importantes dentro das suas comunidades, que precisam se apropriar desses conhecimentos para poder repassar essas informações e sensibilizar as outras pessoas para o descarte correto”.

As unidades estão distribuídas pela cidade e se destinam a atender pequenos geradores de diversos resíduos que não podem ser descartados para recolhimento pelas coletas regulares, como Domiciliar e Seletiva. Os locais recebem gratuitamente madeira, móveis velhos, colchões, terra, entulho, caliça, cerâmica, sucata de ferro, eletrodomésticos, resíduos arbóreos e outros itens que muitas vezes acabam sendo descartados irregularmente em locais públicos. É vedado o recebimento de resíduos orgânicos (exceto de remoção de vegetação ou de podas) ou perigosos, tais como lâmpadas fluorescentes e medicamentos vencidos.

Para o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, a instalação representa um avanço nas políticas de gestão de resíduos em Porto Alegre. “Essa oitava unidade, situada estrategicamente no Centro Histórico para atender à alta demanda da região, é um avanço no nosso compromisso com a destinação correta de materiais que não são aceitos nas coletas regulares. A UDC Centro chega para ampliar a capacidade de atendimento em uma área de grande movimento, onde se concentram atividades econômicas e um volume significativo de resíduos volumosos gerados”, ressalta Hundertmarker.

Unidades de Destino Certo

– UDC Centro: Avenida Alberto Bins, 667 – Bairro Centro Histórico;

– UDC Cruzeiro do Sul: Avenida Cruzeiro do Sul, 1.445 – Bairro Cruzeiro do Sul;

– UDC Carvalho de Freitas: Rua Professor Carvalho de Freitas, 1.012 – Bairro Glória;

– UDC Bernardino Silveira Amorim: Avenida Bernardino Silveira de Amorim, 2.261 – Bairro Rubem Berta;

– UDC Câncio Gomes: Travessa Carmem, 111 – Bairro Floresta;

– UDC Fátima Pinto: Rua Alfredo Ferreira Rodrigues, 975 – Bairro Bom Jesus;

– UDC Humaitá: Rua José Aloísio Filho, 780 – Bairro Humaitá;

– UDC Princesa Isabel: Avenida Ipiranga, 2765 – Bairro Santana (entrada pela rua Livramento, na esquina com avenida Princesa Isabel).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/area-central-de-porto-alegre-recebe-o-oitavo-ecoponto-da-cidade/

Área central de Porto Alegre recebe o oitavo Ecoponto da cidade

2025-07-22