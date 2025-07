Porto Alegre Porto Alegre registra oito casos suspeitos de sarampo

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

A transmissão do vírus do sarampo ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Foto: Agência Brasil/Arquivo

A vigilância epidemiológica de Porto Alegre tem em andamento oito investigações de suspeita de sarampo entre pessoas residentes da cidade. Os dados estão no informativo que apresenta dados cumulativos do ano até 19 de julho.

De acordo com a publicação desta terça-feira (22), foram notificadas à Vigilância em Saúde 42 suspeitas, sendo 37 de pessoas que moram em Porto Alegre. Das 37 suspeitas, 28 foram descartadas, oito seguem em investigação e um caso importado, com histórico de viagem aos Estados Unidos, foi confirmado.

O sarampo é uma doença muito transmissível. Nove em cada dez pessoas sem vacina podem se infectar e ter sintomas. A transmissão do vírus do sarampo ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar e pode ocorrer entre 6 dias antes e 4 dias após o aparecimento das manchas vermelhas pelo corpo.

É prevenível com vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O esquema vacinal depende da faixa etária:

– pessoas entre 1 ano e menores de 5 anos: uma dose de tríplice viral com 1 ano de idade e uma dose de tetra viral aos 15 meses de idade.

– pessoas entre 5 anos e 29 anos que nunca foram vacinadas: devem fazer duas doses da tríplice viral, com intervalo de 1 mês entre as doses.

– pessoas de 30 a 59 anos: devem fazer uma dose da tríplice viral.

– profissionais da saúde, independentemente da idade: duas doses da vacina tríplice viral.

– contatos de suspeita devem conferir a condição vacinal, independentemente da idade.

Até 23 de setembro, Porto Alegre mantém a campanha de intensificação da vacinação contra o sarampo. Desde junho, 5.892 doses de vacinas foram administradas na cidade. A cobertura vacinal é calculada no esquema primário de imunização (primeira dose aos 12 meses de idade e segunda aos 15 meses): primeira dose, 87,22% e segunda dose, 71,79%.

Atualmente o vírus do sarampo circula em muitos países e o número de casos vem crescendo no mundo. É importante que as pessoas atualizem a caderneta de vacinação e fiquem atentas aos sintomas da doença. Tendo sintomas, a recomendação é procurar atendimento médico o mais breve possível, especialmente se viajou para o exterior.

Os sintomas para um caso ser suspeito são: pessoa com febre mais manchas vermelhas no corpo (exantema) e mais um dos seguintes sintomas: tosse, coriza, conjuntivite, artrite, linfadenopatia (aumento de gânglios linfáticos) e artralgia (dor nas juntas).

Em torno de 3 a 5 dias é comum aparecer manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas que, em seguida, se espalham pelo restante do corpo. Após o aparecimento das manchas, a persistência da febre é um sinal de alerta e pode indicar gravidade, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade.

