Porto Alegre Área da Zona Sul de Porto Alegre recebe mutirão de limpeza neste domingo

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Local tem sido utilizada para o descarte irregular de resíduos. (Foto: Eliomar Coimbra/DMLU)

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realiza neste domingo (16) um mutirão no Loteamento Cavalhada, Zona Sul de Porto Alegre. A execução do serviço contará com oito garis, auxiliados por seis caminhões (incluindo quatro equipados com caçamba) e uma retroescavadeira.

No alvo da iniciativa está uma área que tem sido alvo frequente de descarte irregular de resíduos. O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, informa que, semanalmente, há um plantão para retirada de focos de lixo na área, sendo que a cada vez o saldo tem sido de aproximadamente 30 toneladas:

“O Loteamento enfrenta esse acúmulo de resíduos, fato que afeta negativamente as condições de vida na região. Realizamos plantões semanais no local, com o objetivo de reduzir os impactos e conscientizar a população sobre a importância da destinação correta desse tipo de material”.

Denúncias sigilosas e pedidos de coleta podem ser encaminhados por meio do sistema 156. Saiba mais em prefeitura.poa.br/dmlu.

Ainda em relação ao mutirão deste domingo, não foram divulgadas informações sobre o horário de início dos trabalhos ou mesmo a respeito da própria manutenção da agenda do DMLU caso se confirme a previsão de mau tempo. Há prognóstico de chuva forte na cidade a partir do meio-dia.

Animal solto na Freeway

Durante operação de rotina contra excessos no trânsito na saída da Capital, equipes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) resgataram na manhã desse sábado (15) um bezerro que corria pelo acostamento próximo ao viaduto da rodovia federal BR-290 (Freeway) sobre a avenida Assis Brasil (Zona Norte).

A pista foi bloqueada por alguns minutos, enquanto os agentes imobilizavam o animal, que estava ferido após um provável atropelamento. O bezerro foi levado para o Abrigo da EPTC, na Zona Sul, onde recebe cuidados veterinários, alimentação e microchipagem para garantir o controle de seu histórico e bem-estar – procedimento-padrão para cavalos resgatados pela EPTC.

No caso de cavalos abandonados ou maltratados, é importante que as pessoas façam o registro via Central de Atendimento ao Cidadão 156 (opção 1) ou pelo número 118, para que a prefeitura possa fiscalizar, analisar e providenciar as demandas. O serviço funciona 24 horas por dia, durante toda a semana (inclusive durante feriados).

(Marcello Campos)

